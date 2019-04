Água tratada e fluoretada em toda a rede de abastecimento. Rígido controle de qualidade, com a realização de seiscentos mil testes por ano. Mais setenta mil pessoas incluídas no regime contínuo de fornecimento de água. Tubulações antigas substituídas. Estações de tratamento ampliadas, modernizadas e uma nova ETA em fase de construção. Este é o retrato da rede pública de abastecimento de água da nossa querida tricentenária Cuiabá.

Se na água a evolução é visível, no esgotamento sanitário, podemos afirmar que não é diferente. Significando a preservação do Rio Cuiabá e o início do processo de despoluição do Rio Coxipó, o sistema de coleta e tratamento de efluentes domésticos da capital mato-grossense dará, neste ano, um salto histórico em qualidade e quantidade. Isso porque a consequência imediata da recuperação estrutural e modernização das unidades de tratamento e da instalação de redes coletoras em diversas regiões será, em 2019, a mudança de patamar da cidade no cenário nacional. Cuiabá chegará ao fim deste ano coletando e tratando 61% do esgoto que produz. Isso fará com que ela migre da atual colocação entre as dez capitais que menos tratam esgoto no país para uma posição de destaque entre as dez mais saneadas do Brasil.

Quando falamos em investimentos, Cuiabá figura, certamente, na dianteira do saneamento nacional. Num prazo de 18 meses, contados a partir do segundo semestre de 2017, a cidade terá recebido R$ 228 milhões em obras nos sistemas de água e esgoto. Ao final de sete anos, esta cifra atingirá a marca de R$ 1,2 bilhão. A aplicação dos recursos, alicerçada em projetos coerentes com as demandas do município, vai colaborar diretamente com o crescimento e o desenvolvimento sustentável da cidade. Tudo isso comprova o respeito e o apreço que a Águas Cuiabá, companhia da qual faço parte, e sua controladora, a Iguá Saneamento, têm pela capital mato-grossense.

Em Cuiabá somos 600 colaboradores. Todos empenhados em levar às famílias cuiabanas o melhor serviço de saneamento. Nossos esforços se concentram em garantir que as metas contratuais firmadas com a Prefeitura Municipal, que é o Poder Concedente, sejam plenamente cumpridas – mas não apenas porque o contrato determina, e sim porque nossa maior conquista é saber que nossos serviços, frutos da junção de conhecimento e sensibilidade, resultam em saúde na torneira de nossos clientes.

Água e esgoto tratados promovem mais qualidade de vida. Atuar com excelência na prestação de serviços de saneamento básico é nossa prioridade. É o que nos move. Por isso, nesta data especial queremos, antes de tudo, agradecer a confiança em nosso trabalho. É uma honra poder trabalhar em prol da tão acolhedora comunidade cuiabana, levando a cada lar saneamento de qualidade. É uma imensa satisfação fazer parte da vibrante capital do coração do Brasil.

Nós temos Cuiabá no nome e no coração, com muita honra! Parabéns pra nossa terra!

LUIZ FABBRIANI é diretor geral da Águas Cuiabá.