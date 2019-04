"Eu me orgulho de ser cuiabana de ‘tchapa e cruz’ confesso e não me engano”. Com esse hino da cuiabania, quero agradecer nossa querida Cuiabá por tudo que me proporcionou.

Aqui nasci, aqui construí minha carreira profissional e minha família. Essa terra acolhedora e de povo hospitaleiro recebeu meu esposo de braços abertos, um goiano de nascimento, mas cuiabano de coração.

Nosso namoro começou na escadaria da Igreja do Rosário e São Benedito. E guardo com muito carinho o tempo em que morei no bairro da Lixeira. Aqui nos casamos e tivemos nossos três filhos: Ana, Luis e Maria. Nossos cuiabaninhos amados.

Minha querida Cuiabá, hoje, no dia que você completa 300 anos só quero agradecer por tudo o que você me deu.

Agradeço imensamente a oportunidade que o povo cuiabano deu ao Mauro de ter sido prefeito por quatro anos da nossa Capital tricentenária. E eu pude, enquanto primeira-dama, retribuir um pouquinho de todas as bênçãos recebidas.

Também não posso deixar de registrar que, pela segunda vez, recebemos o voto de confiança dos cuiabanos e agora podemos cuidar não só da nossa Capital, mas também de todo o Mato Grosso.

Cuiabá, carrego no peito este orgulho de ser sua filha e vou trabalhar muito para ajudá-la a crescer e a se desenvolver cada vez mais, proporcionando uma vida cada vez melhor para todos os seu filhos de nascimento ou de coração.

Parabéns, minha querida Cuiabá!

VIRGINIA MENDES é primeira-dama de Mato Grosso.