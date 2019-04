O poeta Olavo Bilac ouvia as estrelas; o Caminheiro de Fernando Pessoa escutava a voz do vento. Guimarães Rosa conta a história de um menino que entendia a conversa dos bois.

Nós também podemos ouvir conversas estranhas, é só assuntar:

Eram duas vacas cruzadas, uma grande chifruda, outra menor, com a ponta do rabo cortada. Elas ruminavam capim e ideias, deitadas debaixo do angico à beira d’água.

--Pois a senhora viu? - dizia uma - aquela novilha topetuda que chegou dia destes?

---Vi. Mas não dei conversa.

--- Nem deve... Ela tem uma prosa muito esquisita. Imagina que lá na fazenda de onde veio - ela falou não sei se é verdade - se uma vaca não emprenhar todo ano vai pro açougue.

Enquanto o Incra continuar assentando urbanos assessorados por ambientalistas, ninguém vai pensar em nos substituir por vacas mais produtivas

--- Deve ser brincadeira dela. Quem ia fazer um trem desse?

--- Pois ela garante que se a vaca perder uma só estação de monta, o dono a manda pro frigorífico e põe uma novilha no lugar.

---Estação de monta? Que falta de respeito...

--- Eu falei isso, ela deu risada. Lá o fazendeiro fala que vaca só tem um objetivo: dar um bezerro por ano. Se não cumprir a meta vira bife.

--- Se esse monstro capitalista fosse dono aqui deste lote de assentamento eu já teria morrido há muito tempo - retruca a vaca menor - em 10 anos só criei três bezerros.

--- A senhora não vai acreditar - continuou a vaca grande - lá na tal fazenda eles querem que todos os bezerros nasçam na mesma semana, então aplicam uma injeção forçando a natureza das vacas. Com essa droga todas elas entram no cio no mesmo dia. Chamam isso de ciclar.

---Manda o fazendeiro ciclar a mãe dele. Isso é uma agressão e um desrespeito.

---Eu também acho. No dia do cio geral - ela me contou - vêm uns homens da cidade e colocam dentro das fêmeas com um canudo comprido, sabe o quê? Tenho até vergonha de falar...

--- Fala logo, deixa de frescura...

---- Não tem bezerro perto? Eles põem porra de touro na periquita delas.

--- Porra de Touro??

--- Fala baixo, olha a bezerra da Mocha escutando. Daí a 21 dias as que não emprenharam vão entrar em cio novamente. Nesta hora os vaqueiros trazem um monte de touros e soltam no mesmo pasto das fêmeas. É a segunda chance: as que não emprenharem vão para o frigorífico, não importa a idade que tenham.

--- Não acredito! A que ponto chega a ganância dos homens. Imagina se naquele dia uma vaca está indisposta ou não simpatizou com nenhum touro.

-- Por isso que é bom esse nosso assentamento. Aqui ninguém se preocupa se parimos ou não. Dia desses eu ouvi o coordenador geral falando que vaca não é fábrica de carne para abastecer o McDonald e que os assentados não devem ceder ao imperialismo americano forçando os animais a produzirem mais.

-- Graças a Deus o pessoal do MST que veio pra cá tem cesta básica para não se preocupar com produtividade. Enquanto o Incra continuar assentando urbanos assessorados por ambientalistas, ninguém vai pensar em nos substituir por vacas mais produtivas.

--- Abaixo de Deus e de Nossa Senhora, só os ambientalistas e o PT podem nos ajudar.

RENATO DE PAIVA PEREIRA é empresário e escritor.