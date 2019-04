Você alguma vez já se sentiu ansioso a ponto de perder toda a tranquilidade? Quando você pensa nas coisas que você não tem, uma ansiedade enche o seu coração? Analise o lar em que você vive. Será que tudo está em ordem?

Provavelmente há coisas fora de ordem. Então, você fica ansioso porque sabe que se as coisas continuarem assim, haverá muitos problemas. Você vê a situação errada e começa a pensar no que você poderia fazer para resolver tudo. Você sabe o que é isso? É a ansiedade enchendo o seu coração.

Ela faz com que você traga à memória coisas que ainda não tem e que sabe que vai precisar. Ela enche a nossa mente com pensamentos e mais pensamentos, e chega uma hora em que estamos tão ansiosos e desesperados que nem sabemos mais o que fazer.

Isso acontece porque o homem nunca aprendeu a descansar em Deus. Pensamos tanto nos nossos problemas que até esquecemos que Deus existe, pois a nossa vida está totalmente de cabeça para baixo.

Acabamos nem vendo que a cada dia ficamos mais ansiosos. Se isso ainda acontece em sua vida, saiba que você ainda não sabe descansar no Senhor. Se você não aprender a descansar em Deus, terá muitos problemas e a ansiedade estará sempre presente. Então, se você deseja descansar no Senhor, leia 1Pedro 5:7: “lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós”.

O Senhor diz que se você é uma pessoa ansiosa, você deve lançar sobre Ele toda sua ansiedade. Por acaso adianta alguma coisa pensar e se preocupar com as coisas que você ainda não tem? Você nunca percebeu que todo o tempo que você gastou pensando nos problemas foi um tempo desperdiçado? Você facilmente se livraria das complicações se lançasse sobre Cristo a ansiedade e pedisse que Ele resolvesse os seus problemas. Você apenas deveria orar e pedir que Deus lhe guiasse e mostrasse a forma de resolver todas as coisas.

Por isso que o Senhor diz: “Lança sobre Mim a tua ansiedade porque Eu tenho cuidado de ti”. Você precisa aprender a entregar a sua vida para Deus para que Ele cuide de você. Pare de pensar sobre como resolver os problemas. Experimente entregar todo o seu ser para Aquele que lhe criou, o Deus Todo-Poderoso. Peça que Deus cuide da sua vida e dos seus problemas. Assim, você descansará no Senhor e esperará Nele a solução para as suas dificuldades.

JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS JÚNIOR é advogado em Cuiabá