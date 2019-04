Bons exemplos nos mostram o caminho do sucesso na arte de liderar e empreender. Ícones mundiais, Steve Jobs e Bill Gates são duas importantes referências quando o assunto é perseverar para tirar os sonhos do campo do mero desejo.

Ressalvando os grandes líderes de nosso século, podemos obter tipos valiosos de liderança que podem fazer com que nossos negócios e nós mesmos cresçam e se desenvolvam. Essas são as chaves para a liderança de Steve Jobs e Bill Gates, titãs da tecnologia.

Tanto o fundador da Microsoft quanto o CEO da Apple tinham algo em comum: sempre olhavam à frente, buscando a melhor tática para atingir seus objetivos, algo que nunca perdiam de vista.

Siga o exemplo da Apple e da Microsoft e sempre tente criar valor agregado em sua empresa para que a criatividade e a atualização sejam uma ideia central em seus negócios e sua liderança

O que verdadeiramente diferencia grandes líderes como Bill Gates ou Steve Jobs de outros CEOs é a capacidade de saber o que realmente precisa ser feito, além de todas as teorias e ideais intangíveis que muitos gerentes têm em mente para seu desempenho como líderes. O importante, e o que faz a diferença, é adotar a estratégia de liderança apropriada: saber o que deve ser feito hoje para alcançar os resultados amanhã.

Bill Gates dedicou todos os seus esforços para realizar um sonho. O fundador da Microsoft imaginou um mundo em que todas as pessoas tivessem acesso a um computador em um momento em que isso não fosse nem remotamente comum. Anos depois, virtualmente todo escritório para qualquer trabalho no mundo tem um PC.

Enquanto isso, Steve Jobs visualizou a grande realização de seu iPod: ele fantasiou sobre a ideia de ter todas as músicas concebíveis armazenadas em um dispositivo de bolso. Faça como ambos os líderes fizeram e visualize o que você deseja alcançar.

Tanto a Apple quanto a Microsoft, graças a suas estratégias executadas por seus líderes, vão muito além de seus meros produtos. No caso da empresa de Gates, a vantagem é clara: o sistema operacional Windows é muito difundido, graças em parte à sua capacidade contínua de atualizar e lançar novos produtos para aumentar seu valor.

Quanto à Apple todo-poderoso, também é muito mais do que seus dispositivos móveis. O sistema operacional iOS usado por computadores Macintosh e outros produtos de hardware extremamente conhecidos, bem como sua cultura de negócios, geraram uma liderança técnica indiscutível no setor.

Siga o exemplo da Apple e da Microsoft e sempre tente criar valor agregado em sua empresa para que a criatividade e a atualização sejam uma ideia central em seus negócios e sua liderança.

PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM é advogado, especialista em Direito Agrário, especialista em Gestão do Agronegócio, presidente da 4ª Subseção da OAB – Diamantino.