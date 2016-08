Da Revista WEBMOTORS



A BMW anunciou nesta quinta-feira o recall de 10 modelos, fabricados entre 2002 e 2006, para a troca gratuita do airbag do motorista. (Confira a relação de automóveis envolvidos no fim do texto)

De acordo com o fabricante, o contato prolongado com umidade e uma falha no gerador de gás da bolsa inflável pode provocar o rompimento do airbag e lançamento de fragmentos metálicos na cabine em caso de colisão.

O agendamento do serviço pode ser feito a partir do dia 14 de setembro. O tempo estimado para o reparo é de 25 minutos.

Confira abaixo os modelos e a numeração de chassi dos carros afetados:

Modelo de até 320i CG51407 CG54278 KK47878 KK80577 325Ci Coupé JW22125 JW22148 325i KL36091 KL49918 RA21007 RA21080 330Ci Cabrio PJ60267 PJ62513 PK44137 PK46567 EH34982 EH36596 330i KM65618 KM68140 KN50468 KN52537 PD81142 PD82062 PE00566 PE02163 540i GG92600 M3 Coupé JP80419 JP90860 M5 GJ22563 GJ22804 X5 3.0i LT41531 LT47491 X5 4.4i LP12286 LP14451

Fonte http://motorshow.com.br/bmw-faz-recall-de-10-modelos-por-falha-em-airbag/