Se você pensa em um sedãzinho que dá conta do recado, pode incluir o Hyundai HB20S Turbo na sua lista. Avaliado no dia a dia tanto na cidade quanto na estrada, o carro mostrou que consegue entregar desempenho razoável com certa economia de combustível por um preço mais interessante do que o da versão 1.6 flex. Considerando sempre a Comfort Plus com câmbio manual, o 1.0 Turbo sai por sugeridos R$ 51.475 ante R$ 54.125 do 1.6 Flex, uma economia de R$ 3.350.

Mas não se iluda com o logotipo Turbo, com letras vermelhas, instalado na traseira. Não se trata de nenhum esportivo. Porém, saiba que não vai se decepcionar. Apesar do sopro extra da turbina começar a ser sentido para valer apenas depois dos 2,5 mil rpm, o motor 1.0, de três cilindros, mostra até um discreto ronco animador. E sobe de giro rapidamente, dando boa agilidade tanto nas acelerações quanto nas retomadas.

A relação peso-potência de 10,2 kg/cv fica dentro do razoável. No trânsito, o HB20S Turbo é esperto, mas você vai precisar trabalhar um pouco trocando de marcha para manter o conta-giros na faixa ideal entre algo em torno de 2 mil rpm e 4 mil rpm. Pois é, com motor 1.0 turbinado, o carro ainda não está disponível com caixa automática. Porém, os engates são sempre fáceis e precisos.

Bem acertado, o sedãzinho da Hyundai tem direção leve e precisa, embora ainda não conte com assistência elétrica. Os freios funcionam a contento, com ajuste correto do hidrovácuo, para você não ter de fazer muita força para acionar o sistema transmitindo segurança nas frenagens. Com rodas de aro 15 montadas em pneus 185/60, o carro tem estabilidade aceitável, dentro da proposta de um sedã compacto familiar.

Para um modelo que custa um pouco mais de R$ 50 mil, o HB20S Turbo mais em conta vem com uma lista de equipamentos que inclui apenas o necessário, mas com boa ergonomia e bom gosto. Destacam-se ar-condicionado, vidros, travas e espelhos retrovisores elétricos, som com bluetooth e entrada USB, volante multifuncional, abertura interna do tanque e do porta-malas, além de ancoragem para cadeiras infantis (ISOFIX).

No computador de bordo, porém, faltou um termômetro básico que indique a temperatura externa.

Comparado aos principais rivais, o HB20S Turbo se destaca por ser mais econômico. De acordo com os números da fabricante, faz 11,9 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada, com apenas gasolina no tanque.

SIMPLES/ A nova versão Turbo do HB20S fica entre a 1.0 aspirada e a 1.6. Portanto, tanto o acabamento quanto o nível de equipamentos de série mantêm o mesmo padrão que já existia anteriormente no HB20

Hyndai HB20 Turbo

PREÇO: a partir de R$ 51.475

MOTOR: 1.0, turbo, três cilindros, flex

CÂMBIO: manual de 5 marchas. Tração dianteira

DIMENSÕES: 4,23 metros de comprimento, 1,68 m de largura, 1,47 m de altura e 2,50 metros de entre-eixos

TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 50 litros

PESO: 1.068 kg

PORTA-MALAS: 450 litros

CONSUMO: 11,9 km/l (cidade)/ 15,2 km/l (estrada), com gasolina

