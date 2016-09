O CEO da Hyundai Motors, William Lee, disse nesta terça-feira (27), em entrevista no Palácio do Planalto, que informou ao presidente Michel Temer a intenção da montadora sul-coreana de investir US$ 130 milhões na produção de 10 mil modelos do SUV Creta na fábrica de Piracicaba (SP).

O executivo, que se reuniu com Temer no Planalto, também ressaltou que, apesar da queda na venda de veículos automotores no Brasil, a empresa da Coreia do Sul não irá demitir nenhum dos funcionários de suas fábricas brasileiras. Contrariando a tendência das montadoras instaladas no país, Lee afirmou que a Hyundai pretende, inclusive, contrar mais empregados em sua unidade paulista.

O Creta, veículo que deverá ser apresentado em novembro no Salão do Automóvel de São Paulo, disputará o mercado com outros SUV compactos, como o Honda HR-V, o Jeep Renegade, o Nissan Kicks e o Ford EcoSport.

Após a audiência com Temer, o CEO da Hyundai explicou que a montadora planeja ampliar seus investimentos no Brasil no longo prazo em razão de, atualmente, produzir internamente só o HB20.

“Para esse novo modelo, [serão investidos] US$ 130 milhões na fábrica de Piracicaba", comunicou em coreano o executivo da montadora, que foi auxiliado na entrevista por tradutores.

"A Hyundai é a única fábrica no Brasil de automóveis que opera 24 horas por dia em três turnos, então, não haverá demissões de empregados, mas, ao contrário, geração de empregos”, acrescentou o CEO, sem especificar quantas vagas deverão ser abertas na unidade do interior paulista.

Centro de pesquisas

William Lee declarou ainda que a empresa pretende investir outros US$ 25 milhões, também em Piracicaba, na criação de um centro de pesquisas, que deverá focar os estudos na utilização de álcool nos veículos da marca sul-coreana.

O CEO da Hyundai foi questionado por jornalistas sobre os motivos de a empresa decidir investir no Brasil mesmo diante de um cenário de crise econômica. Ao responder, Lee disse que tratou deste assunto com Temer e informou que a empresa, além dos US$ 155 milhões anunciados nesta terça, ainda fará “investimentos adicionais” no país.

“Todo país passa por dificuldades, por momentos de subida e de descida, isso é normal. Agora, o crescimento econômico do Brasil é óbvio e vejo a potência do Brasil, a grande riqueza natural e, ao mesmo tempo, como os brasileiros são inteligentes no trabalho. Eu aposto nos grandes investimentos que faremos no Brasil e vejo isso com bons olhos”, enfatizou.

