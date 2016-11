DO DIÁRIO DE SP



A Fiat e a Volkswagen duelam outra vez. Após a disputa de anos entre Palio e Gol, os subcompactos Mobi e Up! são as novas apostas das montadoras. A ideia é que os modelos sejam os carros de entrada de cada uma.

O Mobi leva vantagem no preço: a versão básica Easy custa R$ 31,9 mil. Mas vidros e travas elétricas estão apenas em um kit de R$ 1,8 mil. Se o motorista quiser ar-condicionado, encontrará apenas a partir da versão Easy On, de R$ 35,8 mil.

No caso do Up!, o modelo inicial custa R$ 34.430, mas o carro ganha ar-condicionado, vidros e travas automáticos, além de direção com assistência elétrica com o kit de R$ 4.740. Por mais R$ 2.320, o modelo vem com quatro portas.

Os valores ficam mais salgados quando as versões melhoram, obviamente. O Move Up! custa R$ 48.470, uma boa diferença comparada à versão seguinte do Mobi, o Like, que sai por R$ 37,9 mil. Mas o automóvel da Volkswagen tem o motor 1.0 TSI, de 105cv, que o torna um dos modelos mais econômicos do país.

Ambos têm a mesma suspensão (McPherson, dianteira, e eixo de torção, traseira) e freios a disco ventilados (dianteiros) e tambores (traseiros).

Agora, começam as diferenças. Se o Mobi tem 3,56 metros de comprimento, o Up! possui 3,60 metros. O entre-eixos do Up! é maior: 2,42m contra 2,30m do Mobi. O carro da Volks também supera o da Fiat no tamanho do porta-malas: 285 litros contra 215 litros. E isso faz uma diferença significativa: há mais espaço para o motorista e para quem vai no banco de trás no Up! do que no Mobi. Enquanto o primeiro lembra o Uno, o segundo é mais parecido com o Gol.

No desempenho, o Mobi é inferior. O motor é o 1.0 Fire, de 75 cv a 6.250 rpm e 9,9 kgfm a 3.850 rpm, com etanol. Pelo teste de rendimento energético do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o carro faz 11,9 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada, com gasolina. Só melhora na versão Easy, rendendo 12,7 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada. Se trocar por biocombustível, o rendimento cai para 8,4 km/l e 9,2 km/l, respectivamente.

No caso do Up!, o motor é o 1.0 MPI, de três cilindros, que gera 75 cv a 6.250 rpm e 9,7 kgfm de torque a 3 mil rpm, quando abastecido com etanol. A economia é seu forte, marcando 14,2 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada, com gasolina – valores que fizeram com que fosse o mais econômico do país por um tempo.

Pagando um pouco mais, é possível trocar o motor pelo 1.0 TSI, de 105 cv, e 16,8 kgfm a apenas 1,5 mil rpm. Esse motor aproveita a leveza do Up! para deixá-lo com uma aceleração que lembra muito um esportivo, acelerando de 0 a 100 km/h em 9,1 segundos, uma grande diferença para os 15,2 segundos da versão aspirada e maior ainda em relação aos 17,5 segundos do Mobi. E rende bem, fazendo 13,8 km/l na cidade e 16,1 km/l na estrada, com gasolina.

O modelo também recebeu cinco estrelas no teste de colisão Latin NCAP, o que demonstra segurança.

Veredicto

Para quem vive sozinho e quer gastar pouco, o Fiat Mobi fica bem atraente por ser mais barato. No entanto, a diferença tende a cair com a desvalorização. Nesse caso, o Volkswagen Up! oferece muito mais, embora cobre por isso. É mais econômico, completo, melhor

