A queda brusca que o mercado de caminhões enfrenta no Brasil faz com que, cada vez mais, seja importante para as fabricantes se destacarem em determinados segmentos mais lucrativos ou com expectativas reais de crescimento para um futuro próximo. A Mercedes-Benz, por exemplo, é a marca líder de vendas no Brasil nos primeiros dez meses do ano, com 29,5% de participação geral no mercado e 12.427 unidades emplacadas entre janeiro e outubro. Destas, cerca de 1.700 foram em modelos off-road, e aproximadamente mil delas especificamente para o setor canavieiro. Daí a importância de garantir novidades que interessem esse a nicho e todos os outros ligados ao fora de estrada.

Não à toa, a fabricante acaba de lançar no mercado uma nova geração do câmbio automatizado PowerShift, com 12 velocidades e sem pedal de embreagem, que recebeu um desenvolvimento específico para as atividades off-road na linha Axor, além de uma linha de bancos destinados a esses cavalos mecânicos.

A novidade fez com que os caminhões Axor recebessem desenvolvimento específico para severas operações fora de estrada. Isso inclui locais sem pavimentação, pistas de terra e cascalho e topografia irregular, como nas atividades canavieira, madeireira, de mineração e de grandes obras de infraestrutura e construção civil. O câmbio pode ser operado no modo automático ou manual, dependendo da preferência do motorista. A manopla fica localizada num console rebatível, junto ao apoio de braço do banco do motorista. Segundo a marca, a transmissão contribui para a redução no consumo de combustível, graças a trocas de marchas mais precisas e potencial de diminuição de diferenças de gasto médio existentes entre motoristas de uma mesma frota.

Para isso, a caixa de marchas conta com três funções: EcoRoll, Manobra e a exclusiva tecla Power Mode Off-Road, para aplicações exclusivamente fora de estrada e que amplia a força do Axor em situações extremas. E é justamente essa última que é acionada assim que se liga o motor do caminhão. Nela, o motorista passa a ter maior controle da troca de marcha pela posição do pedal do acelerador e ganha mais torque e força para puxar a carga. Para desabilitar a função, basta apertar uma tecla “Power/Off” no painel, que ativa a EcoRoll e prioriza a economia de combustível. Já a opção de Manobra é indicada para a movimentação em pátios e estacionamento.

Mas o que faz diferença neste PowerShift para o Axor fora de estrada é um sensor de inclinação, também presente nos extrapesados da linha Actros e semipesados Atego. Trata-se de um equipamento capaz de identificar o tipo de topografia e seu ângulo para, de maneira automática, escolher a marcha mais adequada.

Mercado

Os preços sugeridos pela Mercedes-Benz são de R$ 400 mil para o Axor 3344 e de R$ 430 mil para o Axor 4144, quando equipados com o câmbio PowerShift.

A linha Axoré composta atualmente por 14 modelos; além dos destinados ao uso off-road, há também os voltados para transporte rodoviário.



Aperfeiçoamentos incluem novos bancos

A Mercedes-Benz também está introduzindo em seu portfólio uma nova geração de bancos para motorista e passageiro. A mudança inclui modernização no visual e acabamento lavável. Mas se destaca, principalmente, por múltiplas regulagens, cintos de segurança integrados, disponibilidade de suspensão pneumática e revestimento em vinil, com aparência de couro, nas versões Standard e Conforto, para a linha Axor fora de estrada.

O encosto tem perfil e imagem mais semelhantes ao de um banco de automóvel. A espessura de espuma cresceu 10 mm em relação à versão anterior, e a escolha de opção de vinil serve para suavizar o toque na cabine e, ao mesmo tempo, garantir uma limpeza mais fácil dos assentos – algo que certamente faz diferença quando trata-se de modelos para utilização off-road.

