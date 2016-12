Da revista Moto Show



A Lexus anunciou nesta quarta-feira (21) o recall do modelo NX200t, fabricados entre 5 de março de 2014 e 7 de dezembro de 2016, para a reprogramação do módulo de controle de freio.

De acordo com o fabricante, o carro está equipado com um sistema de freio auxiliar, que é capaz de manter o veículo parado mesmo quando o câmbio automático está nas posições ‘D’, ‘N’ ou ‘M’. Devido a uma falha de programação, existe o risco do sistema não ser ativado automaticamente, podendo permitir a movimentação indevida do automóvel.

O serviço pode ser agendado na rede de concessionários da marca a partir desta quinta-feira (22). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 5398 727 ou pelo site da Lexus.

Confira abaixo a numeração de chassi dos modelos afetados:

Lexus NX200t: código alfanumérico de chassis JTJBARBZ e números (últimos 8 dígitos do chassi) F2000111 – F2046127, G2046199 – G2095981 e H2096258 – H2112361

Fonte http://motorshow.com.br/lexus-nx200t-sofre-recall-por-falha-nos-freios/