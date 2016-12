DE O TEMPO



O Latin NCAP, instituto independente voltado para a segurança veicular, realizou crash tests de auditoria com os modelos March e Versa, da Nissan. O objetivo da entidade, que já havia avaliado os dois veículos no ano passado, era comprovar se eles haviam mantido o padrão de qualidade, o que, infelizmente, não ocorreu: enquanto em 2015 esses veículos haviam conquistado quatro estrelas (de cinco possíveis) na proteção para ocupantes adultos, no novo teste ambos tiveram nota rebaixada para três estrelas. Na proteção para crianças, hatch e sedã mantiveram as classificações anteriores, de uma e de duas estrelas, respectivamente.



Segundo o instituto, a nota foi rebaixada porque ocorreu uma piora nos sistemas de retenção e na estrutura dos carros, que, ao contrário do ano passado, foi considerada instável no novo teste. O desempenho foi cerca de 30% mais baixo, o que reduziu a proteção principalmente para o peito do motorista.



Vale destacar que o teste de 2015 foi realizado com veículos produzidos no Brasil, e o deste ano utilizou unidades feitas no México. Entretanto, o Latin NCAP explica que rebaixamento da nota do March e do Versa vale para ambos os mercados porque a Nissan afirma que os automóveis fabricados nos dois países são idênticos. “É lógico supor que também as versões brasileiras poderiam ter caído em qualidade”, declarou Alejandro Furas, secretário geral da entidade.



O Latin NCAP ainda realizou um crash test com o Nissan Murano, um SUV que não é vendido no Brasil. Apesar de contar com vários equipamentos de segurança, ele recebeu apenas duas estrelas na proteção para adultos e quatro na proteção para crianças. Segundo a entidade, o veículo apresentou comportamento correto nos testes de impacto lateral e contra o poste, mas a estrutura se mostrou frágil na colisão frontal, ocasionando lesões nos pés do motorista e movimentação da coluna de direção.



