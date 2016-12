DE O TEMPO



Com a CRF 1000 L Africa Twin, a Honda decidiu usar suas melhores qualidades para se firmar no mercado de bigtrail no Brasil. Até aqui, a marca japonesa tentou apelar para o galipão XL 1000 V Varadero e para a tecnológica VRF 1200X Crosstourer, sem sucesso. Agora resolveu atacar o problema com um modelo compacto, ágil e com uma ciclística excelente – características presentes em quase todos os modelos produzidos pela marca. E aposta tanto na Africa Twin que decidiu montar o modelo em Manaus, antes mesmo de testá-la no mercado. Ela chega às concessionárias da marca em dezembro por R$ 64,9 mil na versão de entrada e por R$ 74,9 mil na Travel Edition, com bauletos laterais e traseiro para acomodação de bagagens.



A Africa Twin é empurrada por um motor de 999,1 cm³ com dois cilindros paralelos, comando único no cabeçote e arrefecimento líquido. Ele produz 90,2 cv de potência e 9,3 kgfm de torque. Na Europa, este mesmo modelo tem 94 cv, 10 kgfm de torque e oferece câmbio de dupla embreagem. Por aqui, para se enquadrar nas normas de emissões brasileiras, mais rígidas que as europeias, a vazão do escape foi reduzida. O câmbio é manual de seis marchas, e o modelo é dotado ainda de controle de tração, ABS comutável para a roda traseira, computador de bordo, suspensão traseira monochoque da Showa.



O visual da Africa Twin faz referências à famosa XRV 750 T Africa Twin, produzida até 2003, de quem emprestou o nome. Caso dos faróis duplos, que eram redondos e agora são poligonais, das carenagens sobre as bengalas e ainda da carenagem frontal, que deixa o motor à mostra. No mais, a nova Africa Twin é bem moderna. Os faróis são em LED, o painel de instrumentos é em LCD e a suspensão dianteira é invertida.



O novo modelo da Honda foi desenvolvido para corresponder com bastante destreza às exigências de um modelo dual-purpose. O chassi é de berço semiduplo com seis pontos de fixação para o motor. Esta arquitetura proporciona uma boa rigidez torcional, que resulta em ótima estabilidade no asfalto. As rodas são em alumínio, e o tanque consegue armazenar 18,8 litros de combustível. A carenagem frontal é bem delgada e incorpora uma pequena bolha de acrílico, que protege o piloto. O banco é de dois níveis e tem altura regulável de forma bem simples. O modelo chega em duas padronagens de cor: branca com detalhes em azul e vermelho; e vermelha com detalhes em preto e branco.



Em movimento, moto até parece menor

A Honda Africa Twin é uma moto ágil, confortável e estável. A rigor, quando está em movimento, ela parece até uma moto menor pela facilidade de se conduzir. As mudanças de direção são feita de forma simples. Basta o piloto insinuar que a Africa Twin prontamente obedece.



No test ride de pouco mais de 100 km, foi possível enfrentar rodovias, serra, trechos de terra e lama. E a motocicleta se saiu bem em todas as condições. Ela mostra aceleração e retomada muito boas, um excelente torque em baixos giros e uma estabilidade impecável. O controle de tração é um tanto invasivo, mesmo no nível mais permissivo, mas tem uma eficiência inegável.



Outro ponto a favor é a ergonomia. Tanto os comandos quanto a posição de pilotagem são muito ergonômicos. O banco de duas alturas de regulagem simples – basta mudar o encaixe no quadro da moto, sem ferramentas –, é um ótimo recurso. Ele pode ter a altura alterada em 2 cm e, quando está no nível mais baixo, cria um pequeno apoio lombar para o piloto, o que ajuda ainda mais no conforto.



Motorização

A gasolina, transversal, dois cilindros paralelos com virabrequim a 270º, quatro tempos, 999,1 centímetros cúbicos, arrefecido a líquido, quatro válvulas por cilindro, comando único no cabeçote, injeção eletrônica de combustível 4 tempos, 8 válvulas, dois cilindros paralelos.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/africa-twin-coloca-a-honda-na-trilha-das-bigtrail-1.1411767