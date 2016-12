DO AUTO ESPORTE



A Hyundai Motor Brasil anunciou nesta quinta-feira (29) um recall envolvendo 140 mil veículos da família HB20 para acrescentar uma vedação no porta-copos do console central, para evitar que líquidos entrem em contato com a fiação do indicador de marchas e causem um curto-circuito.

Chassis (8 últimos dígitos)

HB20 1.6 - DP010003 a FP533864

Ano/Modelo: 2013 a 2015

Os veículos afetados são modelo 2013 a 2015, nas versões hatch, sedãs e aventureira, equipados com motor 1.6 e transmissão automática de 4 marchas.

De acordo com o comunicado, há possibilidade de infiltração de líquido no interior do console central, atingindo o circuito elétrico de iluminação do indicador de marchas.

O contato do líquido com a fiação pode causar curto-circuito no momento em que as luzes do farol são acesas e o indicador de marcha é iluminado. O problema pode gerar superaquecimento e até incêndio.

A Hyundai recomenda que as bebidas sejam sempre transportadas em recipientes fechados, como consta no manual do veículo.

Se perceber que houve derramamento de líquido no console central, a fabricante recomenda secar o local imediatamente e levar o veículo para avaliação em um concessionário.

Todos os proprietários dos carros afetados pelo recall devem agendar a aplicação de uma vedação adicional e a substituição das peças, se já houver sinais de curto-circuito. O serviço gratuito deve levar cerca de 1 hora.

Importância do recall

Não existe recall por defeito que não seja sério. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o chamado deve ser feito quando houver um defeito de fabricação que coloque em risco a vida do usuário.

Uma vez anunciado o recall, não existe limite de data para fazê-lo. O que pode ocorrer é a montadora determinar uma data de início do atendimento, e não uma para o fim.

Qualquer problema como demora no agendamento, lentidão no reparo e mau atendimento deve ser denunciado no Procon local. Os consertos devem ser totalmente gratuitos.

Segundo levantamento do Procon-SP, apenas 12,82% dos chamados de recall foram atendidos no 1º semestre.

Entre janeiro e junho, 911.028 veículos foram convocados para recalls no Brasil, mas apenas 116.830 compareceram às oficinas. De acordo com o Procon-SP, o número é "preocupante".

Fonte http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/12/hyundai-hb20-e-chamado-para-recall-por-risco-de-incendio.html