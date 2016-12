DE O TEMPO



Quando se fala em médias de consumo de quase 17 km/L, o que vem à cabeça é um carro popular, não é? Não se engane, pois neste caso estamos falando do sedã médio-grande Fusion, em sua versão híbrida, a Hybrid. Mas, além da economia, o modelo tem o que a Ford oferece de mais moderno no mercado brasileiro, acompanhado de muitos mimos e espaço interno.

Andamos na linha 2017 do Fusion Hybrid que, além do visual renovado, o mesmo do restante da linha, agregou um novo pacote de equipamentos. Ele ganhou, por exemplo, recursos que incrementaram a segurança, como faróis totalmente em LED. Ele também tem cintos traseiros infláveis, que se somam aos oito airbags.

Mas o mais legal são os outros equipamentos que direcionam o sedã para o conceito de direção autônoma, como os freios com assistência de frenagem automática, acionado pelos sistemas de detecção de pedestres, de alerta de colisão e de piloto automático adaptativo com sistema de stop and go. Neste último, o Fusion Hybrid é capaz de se imobilizar, acompanhando o trânsito, e retomar a marcha em intervalos menores que dez segundos. No trânsito, tudo isso se traduz em conforto para o motorista, mas, em alguns momentos, quando não há engarrafamento e o fluxo de carros é bom, o sistema se torna intrusivo, com alertas que, às vezes, assustam os passageiros.

Vários outros recursos de monitoramento que já estavam presentes no Fusion ampliam a segurança do modelo. Sensores no entorno do carro, radar na grade frontal e câmara no retrovisor interno alimentam sistemas como estacionamento automático, para vagas perpendiculares ou paralelas, sensor para pontos cegos com alerta para tráfego cruzado, controle de permanência da faixa de rolamento, sensor de fadiga e farol alto automático.

Condução

Dirigir o Fusion Hybrid é peculiar. Desde a primeira geração da versão, em uma das configurações do visor de quatro polegadas no lado direito do velocímetro, belas folhas verdes vão surgindo conforme o condutor consegue economizar combustível. O jogo estimula uma direção mais consciente e entretém.

O propulsor 2.0 16V com ciclo Atkinson – mais eficiente energeticamente que o de ciclo Otto – perdeu 2 cv e ficou com 143 cv. Já o motor elétrico se manteve com 88 kW, ou 120 cv. A potência combinada ficou nos mesmos 190 cv, com torque de 17,8 kgfm, contando apenas o motor a explosão.

Para manter o funcionamento no modo totalmente elétrico, é preciso fazer movimentos bastante suaves. As acelerações têm de ser lentas, o pé no acelerador deve ser leve, e as frenagens, longas. Ele é capaz de se manter totalmente elétrico até 100 km/h. Mas a capacidade da bateria não é capaz de sustentar uma viagem longa. Quando a carga baixa, o motor a explosão entra em funcionamento para animar o carro. O trânsito urbano mais interrompido acaba sendo um aliado para a economia do modelo. Tanto que, pelo Inmetro, teve médias de 16,8 km/L em ciclo urbano e apenas 15,1 km/L na estrada. (Com Auto Press)



Sem alavanca

Por dentro, elementos como porta-copos, porta-objetos e conectores USB foram deslocados para acomodar o grande botão giratório que controla o câmbio – chamado de e-shifter –, que eliminou a tradicional alavanca de marchas. Foram mudados também alguns acabamentos, como nas saídas de ar e no cluster de instrumentos. (AP)

Na cidade, conforto na medida certa

O Ford Fusion Hybrid é bem-equipado, confortável e tem um desempenho convincente, até mesmo esportivamente. No trânsito urbano, no entanto, acaba sendo mais divertido colocar alguns sistemas autônomos para funcionar, como o controle de cruzeiro adaptativo. Além das modernidades dinâmicas, o interior traz outros atrativos: revestimento em couro, teto solar, ar-condicionado de duas zonas e um silêncio absoluto. Além do fato de ter motor elétrico, os vidros dianteiros e laterais receberam tratamento acústico e os alto-falantes do sistema de áudio – no caso, um equipamento premium da Sony – emitem um som que cancela os ruídos captados por um microfone no interior. (AP)

Quanto custa

O Fusion Hybrid está tabelado com preço a partir de R$ 163,7 mil. Já o Titanium com motor 2.0 turbo tem valor inicial de R$ 141,7 mil. Os principais concorrentes são o Toyota Prius e o Lexus CT200H.

