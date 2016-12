DO AUTO ESPORTE



Esgotada a série especial Fifty, que marca a chegada da nova geração do Camaro, a Chevrolet anunciou em seu site os preços das versões fixas do esportivo. O cupê será vendido por R$ 305 mil, enquanto o conversível sairá por R$ 338 mil.

Curiosamente, os preços são mais altos do que os R$ 297 mil da edição especial lançada em setembro e limitada a 100 unidades. As diferenças são a cor cinza e as faixas laranja na carroceria.

Como comparação, a geração anterior do Camaro era vendida por R$ 230.990 na versão cupê e R$ 250.990 com carroceria conversível.

Nova geração

O Camaro é equipado com motor V8 de 6.2 litros vindo do Corvette. São 461 cavalos e 62,9 kgfm. Pela primeira vez, o esportivo conta com modos de direção, e acelera de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos.

Para otimizar a condução, a GM adotou a vetorização de torque. O sistema é capaz de enviar mais força para uma determinada roda, quando existe tal demanda. O resultado é uma precisão maior em curvas.

