Dois símbolos da indústria automobilística dos Estados Unidos, os Ford Mustang e F-150 vão se render à febre dos híbridos. A informação foi confirmada oficialmente pela montadora nesta terça-feira (3) e é parte do plano da Ford de lançar novos carros elétricos ou híbridos globais nos próximos cinco anos.

O Mustang híbrido será inicialmente vendido apenas nos mercados da América do Norte e, segundo o fabricante, irá combinar o conhecido desempenho do motor V8 a gasolina com o bom torque em baixa dos propulsores elétricos. Já a F-150 híbrida, além do mercado local, será projetada de olho nos mercados do Oriente Médio. Ambos chegam ao mercado em 2020.

Além do esportivo e da picape, a montadora divulgou informações de outros cinco modelos elétricos ou híbridos para os próximos anos: um SUV compacto elétrico com lançamento previsto para 2020 e que será produzido nos Estados Unidos para os mercados da Europa, Ásia e América do Norte, um híbrido autônomo com lançamento previsto para 2021, uma versão híbrida do utilitário Transit para a Europa e dois novos carros de polícia híbridos para os Estados Unidos.

Boa parte destes modelos será produzida na fábrica de Flat Rock, no estado americano de Michigan, que irá receber um investimento de US$ 700 milhões (cerca de R$ 2,28 bilhões).

Fonte http://motorshow.com.br/ford-confirma-mustang-e-f-150-hibridos-para-2020/