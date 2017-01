DE O TEMPO



A fama de carro de trabalho não foi conquistada à toa. Na Itália, a nova família do Fiorino, além de trazer a versatilidade já conhecida das gerações anteriores, incorpora novidades, apesar de não ter crescido em tamanho. A capacidade continua sendo de até 2,8 m³ e até 660 kg de carga. O design do exterior e o do interior foi renovado. Há também novas opções de motorização e sistemas tecnológicos e de segurança.



As linhas externas estão modernas e dinâmicas mais do que nunca. Os faróis estão localizados na parte superior, para obter uma melhor iluminação, e o para-choque dianteiro foi redesenhado seguindo o padrão da linha de veículos comerciais da Fiat. A área de carga é quadrada e é acessível através de duas portas que se abrem até 180° e são equipadas com alças verticais. O assento do passageiro pode ser dobrado completamente para baixo, resultando em um espaço para carga de objetos de até 2,5 m de comprimento.



O interior ficou mais moderno e confortável. Os raios do volante agora abrigam os controles de rádio e podem ser revestidos em couro. O sistema de entretenimento é equipado com um rádio com tela de colorida de cinco polegadas. Também estão disponíveis o navegador, bluetooth, USB e entrada AUX e MP3 player.



A gama de motores no mercado europeu é composta por dois movidos a diesel, de 80 cv ou 95 cv, e dois a gasolina, de 70 cv ou 77 cv. Todos são equipados com uma série de dispositivos, como o Start/Stop e o óleo com viscosidade menor, permitindo uma melhor eficiência energética. O câmbio é automatizado de cinco marchas. Com esse conjunto, o veículo alcança, segundo o fabricante, médias de até 25 km/L, desempenho de acordo com o que o segmento necessita.



Carga ou passageiros



O modelo italiano está disponível em duas variantes: além da destinada à carga, há outra para passageiros, com vidros laterais, que, curiosamente, não se chama Fiorino, e sim Qubo. As duas configurações têm três níveis de equipamentos cada. O modelo custa a partir de 12 mil, valor que corresponde a aproximadamente R$ 41 mil.

Só no exterior

Não há previsão de a versão italiana do Fiorino ser vendida no Brasil; trata-se de um veículo exclusivo para o mercado europeu. Por aqui, o modelo comercial da Fiat ganhou uma nova geração em 2014, baseada no Uno.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/irm%C3%A3o-nascido-na-it%C3%A1lia-1.1418829