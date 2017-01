DO G1



Pelo 2º ano consecutivo, o Chevrolet Onix foi o veículo novo mais vendido do Brasil. O hatch encerrou 2016 com 153.372 emplacamentos, superando o HyundaiHB20, que vendeu 121.616 unidades. Os dois foram os únicos modelos a superar a marca de 100 mil carros comercializados no ano.

O "pódio" é completado pelo Ford Ka, que teve 76.616 exemplares vendidos.

Veja os 10 mais vendidos em 2016:

1) Chevrolet Onix: 153.372 unidades

2) Hyundai HB20: 121.616

3) Ford Ka: 76.616

4) Chevrolet Prisma: 66.337

5) Toyota Corolla: 64.740

6) Fiat Palio: 63.996

7) Renault Sandero: 63.228

8) Fiat Strada: 59.449

9) Volkswagen Gol: 57.390

10) Honda HR-V: 55.758

O grande trunfo do Onix para seguir à frente foi a mudança no visual. Junto com o facelift sofrido em julho, a Chevrolet lançou uma versão aventureira, Activ.

Pouco tempo depois, a marca criou uma versão de entrada, Joy, que manteve o visual pré-reestilização. Hoje, ela representa quase 40% das vendas do compacto.

