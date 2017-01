Da revista Motor Show



A Kia revelou nesta quarta-feira (4) as primeiras imagens e detalhes da terceira geração do compacto Picanto, que fará a sua estreia mundial durante o Salão de Genebra (Suíça), em março.

Desenvolvido em conjunto pelos centros de design da marca na Coreia do Sul e na Alemanha, o compacto segue o mesmo desenho básico do carro atualmente vendido no Brasil, mas com algumas modificações que deixaram o pequeno hatch mais agressivo, dentro da atual filosofia de desenho da marca.

O Picanto de terceira geração tem os mesmos 3,595 m de comprimento do atual, mas o entre-eixos ficou 15 mm mais longo (de 2,385 m para 2,400 m). No interior, o destaque será a central multimídia com a tela ‘flutuante’ sensível ao toque (no mesmo estilo dos BMW e Mercedes-Benz), além da possibilidade de personalização de cores e materiais de acabamento. A Kia não divulgou a gama de motores e transmissões do novo carro.

Fonte http://motorshow.com.br/kia-revela-nova-geracao-hatch-picanto/