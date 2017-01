DE O TEMPO



O Camaro sempre foi bruto, para o bem e para o mal. Fiel a suas origens de “pony car”, ele fez fama por acelerar forte, mas sem a precisão de condução dos esportivos europeus. Em outras palavras, o modelo era rápido em linha reta, mas apresentava limitações em circuitos sinuosos. Com a sexta geração, cujas vendas serão iniciadas no primeiro trimestre deste ano, a história é um pouco diferente: o desempenho continua elevado, graças ao motor V8 6.2, que agora desenvolve 461 cv de potência e 62,9 kgfm de torque, mas a Chevrolet trabalhou para aprimorar a dirigibilidade.



Para começar, o esportivo ganhou uma nova plataforma, que, segundo o fabricante, é 83 kg mais leve, além de 28% mais rígida. A suspensão, embora tenha mantido a arquitetura do tipo McPherson na dianteira e Multilink na traseira, foi redesenhada e passou a ser confeccionada com aços mais nobres, o que resultou na redução de mais 12 kg.



Também há novos dispositivos eletrônicos, como a inclusão de um seletor com quatro programas para auxiliar na condução (Passeio, Esportivo, Neve, Pista), que alteram o comportamento de acelerador, direção, transmissão e amortecedores, além de sistema de vetorização de torque, que faz com que as rodas motrizes – as traseiras, no caso – recebam quantidade distinta de força em determinadas situações, para melhorar o controle do veículo em curvas.



O Camaro também ficou ligeiramente mais amigável com o meio ambiente. Não dá para esperar baixo consumo de combustível de um esportivo com motor de alta cilindrada, é verdade, mas a Chevrolet diz que o modelo está cerca de 20% mais eficiente nesse quesito, graças ao câmbio automático de oito marchas (com possibilidade de trocas sequenciais por meio de paddle shifts no volante), que permite que o motor funcione em rotações mais baixas em viagens, ao sistema de desativação dos cilindros, que faz com que o propulsor trabalhe apenas com quatro de seus oito pistões quando está sendo pouco exigido, e até à direção com assistência elétrica, que substitui o mecanismo hidráulico adotado pela geração anterior.



Lista de equipamentos está maior

Assim como já ocorria na geração anterior, a nova será importada para o Brasil apenas na versão SS, em configuração única de motorização, mas com duas opções de carroceria: cupê e conversível. Todavia, o Camaro 2017 passou a oferecer mais itens de série. Entre eles há sistema multimídia com tela de oito polegadas, comandos de voz, sistema de navegação com mapas em 3D e compatibilidade com os sistemas Android Auto e Apple Car Play, sistema de som da marca Bose, carregador wireless para smartphone, volante com aquecimento, bancos dianteiros com ventilação, ajuste elétrico e memória, ar-condicionado com duas zonas de temperatura e chave presencial com partida remota.



Há ainda novidades específicas para o cupê e o conversível: o primeiro passou a vir com teto solar elétrico, enquanto o segundo ganhou capota com acionamento completamente automático (na geração anterior, era preciso manusear uma alça). A operação demora 20 segundos e pode ser feita remotamente, por meio da chave, ou por um botão no console, em velocidades de até 50 km/h. Ambos trazem um sistema configurável de iluminação interna, com LEDs no painel, no console central e nas forrações de portas: são 24 opções de cores, que variam também quando o motorista muda o modo de condução.



Entre os equipamentos de segurança, o Camaro conta com oito airbags, alerta de movimentação traseira, alerta de ponto-cego com sensor de aproximação repentina e alertas antidistração, além de controles eletrônicos de tração e estabilidade. Os freios foram reforçados: o sistema, da marca Brembo, traz discos ventilados nos dois eixos, todos com pinças de quatro pistões, além de ABS e assistente de frenagem de emergência. (AC com Auto Press)



Comportamento ainda é bruto, mas ficou mais previsível

O Super Motor teve um breve contato com o Camaro SS conversível, em um percurso de aproximadamente 25 km na região metropolitana de Belo Horizonte, no qual foi possível atestar que o comportamento manteve boa dose de brutalidade: qualquer pisada mais brusca no acelerador o faz sair desembestado, ganhando velocidade exponencialmente. Apesar de o trajeto, composto por rodovias públicas, não ter permitido explorar a fundo a esportividade do veículo, o modelo parece realmente ter ficado “mais na mão” do condutor, principalmente em alta velocidade.



Fator que ajuda a entusiasmar a condução é o ronco do motor, que está mais encorpado na nova geração do esportivo. Dá gosto acelerar só para ouvir o grave e borbulhante do V8. Mérito do intensificador de som do propulsor para a cabine, que o torna mais envolvente à medida que se acelera. A posição muito baixa de dirigir completa a atmosfera esportiva.



O interior está mais contemporâneo, mas não ficou exatamente refinado: ainda é revestido com alguns materiais simples, como plásticos sem emborrachamento. Isso porque, nos EUA, seu país de origem, o Camaro tem a proposta de ser um carro rápido, porém acessível, sem luxos ou refinamentos dos modelos de marcas premium. Por aqui, os preços são bem mais altos e restringem o público comprador, mas, ainda assim, o esportivo da Chevrolet é o mais em conta em sua faixa de potência.



Preços

Camaro SS cupê: R$ 308 mil.



Camaro SS conversível: R$ 338 mil.



A série especial Fifty, que foi apresentada ao público brasileiro durante a última edição do Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro passado, e marcou o lançamento do esportivo no país, já está esgotada. Ela englobou cem unidades, vendidas pelo preço de R$ 297 mil.



Os valores azem do Camaro o top de linha da Chevrolet no Brasil.

