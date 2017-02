da MOTORSHOW



Depois da Peugeot, que anunciou o recall dos 308 e 408 2.0 flex, a Citroën anunciou que também irá convocar os donos de unidades do C4 Lounge equipadas com o mesmo motor, para a troca da tubulação de alimentação de combustível.

De acordo com a montadora, há a possibilidade do surgimento de fissuras na tubulação, com risco de vazamento de combustível e possibilidade de incêndio no compartimento do motor. Outras informações podem ser encontradas no telefone 0800 011 8088 ou no site do fabricante.

Confira abaixo a numeração de chassi dos veículos afetados:

C4 Lounge

Data de fabricação: de 26/4/2012 a 21/5/2015

Chassi: DG502398 a FG527591

Fonte http://motorshow.com.br/risco-de-incendio-motiva-recall-do-c4-lounge/