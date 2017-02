DE O TEMPO



Em 2014, o empresário Gustavo Augusto de Oliveira Pires, de 31 anos, trocou um Honda Civic por um Range Rover Evoque. Ele faz parte de uma enorme parcela de consumidores que, nos últimos anos, vêm escolhendo SUVs na hora de comprar um carro. Em 2016, enquanto o mercado de automóveis registrou uma queda geral de 19%, o segmento de utilitários cresceu 7%, segundo dados da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave). Além disso, em 2016, pela primeira vez, dois SUVs estiveram entre os 10 veículos mais vendidos do Brasil, superando, inclusive, modelos populares: ele são o Honda HR-V, que ocupou a nona posição, com 55.758 emplacamentos ao longo do ano, e o Jeep Renegade, que ficou em décimo, com 51.563 unidades comercializadas, ainda de acordo com a Fenabrave.



Entre as razões que o fizeram optar por um SUV, Pires destaca a altura elevada em relação ao solo: “Ele faz com que eu tenha possibilidades de ir a qualquer local, permite ir à praia, à roça e andar em estradas de terra sem problema. A mobilidade dele é muito grande, o que aumenta a praticidade”, destaca. Apesar de ser solteiro, o empresário cita também qualidades como o maior espaço para passageiros e bagagem que o veículo oferece. “E eu também o acho mais bonito”, finaliza.



Para Paulo Roberto Garbossa, consultor da ADK Automotive, os bons números de vendas encorajam a indústria a lançar novos modelos, e a variedade de opções inéditas, por sua vez, estimula o consumo, gerando uma espécie de ciclo. Só no ano passado, por exemplo, chegaram ao país Nissan Kicks, Jeep Compass e Hyundai Creta. “Você teve uma série de lançamentos, e o consumidor gosta de novidades”, explica o especialista. Ele ainda salienta que, em 2017, a história deverá se repetir: “neste ano vamos ter mais opções nessa categoria”, salienta.



Garbossa lembra que o sucesso que os veículos de altura elevada vêm fazendo no país não é tão recente assim. “Antes das montadoras oferecerem SUVs mais acessíveis, já existiam veículos com apelo de utilitário, como o Renault Sandero Stepway, o Volkswagen CrossFox e a linha Adventure, da Fiat”, analisa. Em comum, todos têm a suspensão elevada, apreciada por alguns consumidores para enfrentar obstáculos urbanos, como valetas, buracos e quebra-molas. Além do visual que remete ao uso off-road, ainda que só em forma de adereços, pois poucos modelos dispõem de tração 4x4, item que possibilita a eles, de fato, ir além do asfalto.



Tendências ditam rumo da indústria

O gosto por utilitários não é um fenômeno que ocorre só no Brasil. Em países da Ásia e da América do Norte, eles também estão em alta. Alexandre Clemes, gerente de marketing de produto da marca Jeep, cuja linha é composta unicamente por utilitários e que, em 2015, passou a fabricar esse tipo de veículo em Goiana (PE), explica que o mercado nacional seguiu essa tendência mundial. “Os SUVs estão começando a ter no Brasil a representatividade que já tinham em outros mercados. De 2015 para cá houve um enorme salto na diversidade de modelos, especialmente no segmento de compactos, e o sucesso mostra que havia uma demanda reprimida”, afirma.



Os SUVs são fenômenos de vendas atualmente, mas até quando seguirão em expansão? É justamente atrás da resposta para essa pergunta que a indústria automobilística destina esforços em pesquisa. Clemes enxerga uma mudança no comportamento do consumidor, o que beneficia os SUVs. “Aumentará a preferência por veículos com maior valor agregado, com mais recursos de comodidade, segurança, tecnologia e conectividade, seja em qual for o segmento”, diz.



O executivo explica que essas tendências já vêm ocorrendo desde a década passada e devem continuar a ser observadas ao menos nos próximos três anos. “O fator preço sempre foi preponderante e, agora, apesar de ainda ser importante, já não tem o mesmo peso, por conta do amadurecimento do consumidor e do aumento na oferta de produtos voltados para essa realidade”, explica.



Já o consultor Paulo Roberto Garbossa acredita que, com o passar do tempo, é possível que o segmento de SUVs fique saturado e as tendências mudem. “Com tantos novos modelos, pode ser que não haja crescimento futuramente, e as montadoras voltem a investir em sedãs e hatches, por exemplo”, pondera.



Segurança que os SUVs transmitem é apenas sensação

“Pelo fato de ele ser um carro maior, eu me sinto mais seguro. A segurança é maior”, diz o empresário Gustavo Augusto de Oliveira Pires, de 31 anos, sobre seu Range Rover Evoque. O consultor Paulo Roberto Garbossa atribui parte do sucesso comercial dos SUVs justamente a esse tipo de percepção. “Eles dão uma sensação de segurança”, afirma o especialista. Isso ocorre, principalmente, em função da posição de dirigir elevada, que transmite ao motorista uma ideia de domínio da estrada.



Entretanto esse tipo de impressão não necessariamente se manifesta na prática; trata-se de uma mera sensação, como explica Alessandro Rubio, coordenador técnico do Centro de Experimentação e Segurança Viária do Brasil (Cesvi-Brasil). “Atualmente, a segurança estrutural depende do projeto do veículo, e não do tipo de carroceria. Um veículo baixo e outro alto podem proteger os ocupantes da mesma forma, em virtude das características construtivas e dos equipamentos de segurança”, pondera.



Na verdade, justamente por serem mais altos, os SUVs tendem até a ter menos estabilidade que carros mais baixos, devido à elevação do centro de gravidade, embora, de acordo com Rubio, isso varie de um modelo para outro. “Essa instabilidade pode ser minimizada quando há projetos de suspensão e rodas bem-dimensionados à característica do veículo, além de dispositivos eletrônicos de controle de estabilidade”, explica.



Enquanto alguns segmentos crescem, outros encolhem

Curiosamente, a expansão do segmento de SUVs fez com que outras categorias de veículos encolhessem. Um bom exemplo disso são as peruas: antes onipresentes nos portfólios dos fabricantes de veículos, hoje elas minguam no mercado brasileiro: entre os modelos compactos, apenas Fiat Weekend (ex-Palio) e Volkswagen SpaceFox ainda sobrevivem, ao passo que a única opção de porte médio fora das marcas premium é a Volkswagen Golf Variant.



Paulo Roberto Garbossa, consultor de mercado automotivo, explica que outros tipos de veículos adotaram soluções inicialmente exclusivas das station-wagons, o que lhes proporcionou atender outras demandas de uso. “Qual era o diferencial das peruas em relação aos demais? O porta-malas. Hoje, todo carro tem banco traseiro rebatível, que permite aumentar a área para bagagem, como nas peruas”, diz.



Garbossa ainda cita como exemplo a categoria de monovolumes, que também declinou e, hoje, é composta só pelo Chevrolet Spin e pelo JAC J6: “Atualmente, características que eram próprias das minivans, como muitos porta-objetos na cabine e espaço bem-aproveitado, já estão presentes em modelos de outros segmentos”, pontua.



Alexandre Clemes, gerente de marketing de produto da Jeep, também acredita que os monovolumes perderam espaço para os utilitários. “Com a chegada de mais SUVs no mercado, enxergamos que o segmento de minivans pode estar comprometido, pois elas se baseiam mais na funcionalidade como principal razão de compra, enquanto um SUV pode atender com mais design e status”, justifica.

Mais novidades

Em 2017, o mercado brasileiro promete ter mais novidades no segmento de SUVs. A Renault irá lançar o Captur e o Koleos, enquanto a Peugeot irá importar a nova geração do 3008. Na linha Chevrolet, o Equinox deverá substituir o Captiva. Já a Ford irá reestilizar o EcoSport. A Chery poderá trazer o Tiggo 5, e a Kia, um inédito modelo conhecido como KX3.

