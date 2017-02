DE O TEMPO



Para derrubar a crença de que os carros chineses têm a durabilidade inferior à de equivalentes nacionais, a JAC preparou uma ação diferente. Ao contrário do que ocorre normalmente, quando as publicações sobre automóveis avaliam unidades praticamente zero-quilômetro, a montadora chinesa enviou uma unidade do J3 Turin com quase 100 mil km rodados – passou dessa marca em nossa avaliação. Ela ainda divulga que fez apenas as revisões programadas do modelo e que nenhuma peça, além das previstas no plano de manutenção, foi substituída.



A aparência geral do sedã estava boa, apenas com marcas provocas pelo uso no dia a dia. Internamente, a condição se repetiu. Volante e bancos revestidos em couro apresentavam alguns desgastes, mas, considerando a quilometragem do J3, estavam em boas condições, assim como o restante do acabamento interno. Apenas o encosto do banco do passageiro estava com muita folga.



Entretanto, a reportagem logo constatou um problema grave: o ar-condicionado não estava funcionando, o que fez com que a cabine se tornasse uma sauna em dias de muito calor, típicos do verão belo-horizontino. Em movimento, o veículo se saiu melhor: não apresentava muitos ruídos provenientes das peças plásticas, e sua dirigibilidade estava razoavelmente boa. De incomum, foi notado que suspensão dianteira parecia um pouco “boba”, fazendo o sedã “gangorrar” nas ondulações da pista, o que não tardaria a ser explicado.



Diagnóstico



Para averiguar as condições mecânicas do J3, o Super Motor o encaminhou à oficina multimarcas Afinauto J&J Regulagens, na região Noroeste de Belo Horizonte, onde ele foi examinado pelo sócio-proprietário Jáder Soares do Amaral Júnior. Ao dar uma voltinha no veículo, ele condenou sumariamente os amortecedores dianteiros, responsáveis pelo comportamento anormal da suspensão: “Estão completamente sem ação”, disse.



Porém, o mecânico ponderou que o desgaste desses componentes não chega a surpreender em um carro com 100 mil km: “Se os amortecedores nunca tiverem sido trocados, tiveram uma durabilidade correta”, explica. Vale lembrar que a JAC Motors afirma que só os componentes de manutenção programada foram trocados. No mais, Amaral Júnior detectou também a necessidade de se substituir um dos coxins do motor, que já estava bastante gasto, algo que, segundo ele, também é aceitável em um veículo tão rodado.



O propulsor 1.5 16V estava com o funcionamento regular, e não havia indício de vazamentos de óleo ou fluídos. “O motor desses carros é bom. E não tem correia dentada, o que diminui os gastos com manutenção”, explica o especialista, que prosseguiu fazendo uma ressalva: “Nos veículos JAC dos nossos clientes, não me lembro de ocorrerem defeitos no motor, mas alguns já tiveram problemas na suspensão, como é o caso deste aqui (alvo da reportagem)”, explica.



Para Amaral Júnior, o maior defeito dos automóveis da JAC Motors não está na durabilidade, e sim na ausência de componentes de reposição. “Já tivemos dificuldade para encontrar peças para carros que estavam aqui na oficina. E também não é fácil achar literatura técnica sobre eles, como manuais de reparação”, conclui.

Jogo rápido

Os carros da JAC continuam sendo vendidos com seis anos de garantia.



As revisões têm preço fixo e são feitas a cada 10 mil km (com exceção da primeira, gratuita, aos 3.000 km). Se fizer todas até os 100 mil km, o proprietário vai gastar R$ 5.515, uma média de R$ 0,05 por km rodado. A mais cara é a de 40 mil km (R$ 1.190). As de 50 mil km e 100 mil km são gratuitas.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/do-alto-de-100-mil-km-1.1430201