A Fiat anunciou nesta sexta-feira (7) o recall de unidades da Toro, ano/modelo 2016/2017, equipadas com o motor 2.0 diesel e o sistema de chave presencial, para a configuração do sistema eletrônico de controle do motor.

A fábrica informa ter detectado que, nas unidades envolvidas no chamado, o sistema de segurança que impede o desligamento do motor com o câmbio fora da posição ‘P’ ou a velocidades acima de 8 km/h, não está habilitado.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 707 1000 ou pelo site da montadora.

Confira abaixo a numeração de chassi dos veículos envolvidos no recall:VEÍCULO

ANO/MODELO CHASSI Fiat Toro Diesel 2016/2017 988226175GKA50482 a 988226175HKB03540

Fonte http://motorshow.com.br/fiat-anuncia-recall-da-picape-toro-diesel/