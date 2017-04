A Kombi completa em 2017 60 anos desde a produção de sua 1ª unidade no Brasil e, mesmo aposentada, continua atraindo admiradores e histórias com o veículo não faltam. Um deles é o securitário Helder Sobrêda, de 40 anos, que contou a relação com sua “amada” ao Carro da minha vida do G1.