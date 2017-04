DE O TEMPO



Entre os entusiastas do Nissan GT-R, este ano está sendo marcante. O ano começou com a nova geração dos GT-R e o GT-R NISMO e, agora, o modelo tem a estreia da produção limitada GT-R Track Edition, no Salão Internacional do Automóvel de Nova York, que será aberto ao público entre os dia 14 e 23 de abril, no centro da convenção de Jacob Javits.

O GT-R Track Edition usa o mesmo motor do GT-R Premium, um V6 3.8 litros, de 572 cv, com 47,6 kgfm de torque. A transmissão é automática de dupla embreagem e seis velocidades, com opção de trocas atrás do volante. O preço inicial é de US$ 127.990. O modelo estará disponível no segundo semestre de 2017 somente nos Estados Unidos.

Os novos recursos de desempenho do GT-R Track Edition começam com a aderência adicional da carroceria (além de soldagem por pontos), que ajuda a aumentar a rigidez do em relação ao modelo GT-R Premium. Em seguida, a avançada suspensão independente nas quatro rodas recebe o ajuste exclusivo NISMO, com peso reduzido e barra estabilizadora adicional em relação ao GT-R Premium, bem como pneus NISMO.

Outro equipamento padrão inclui os para-choques dianteiros do GT-R NISMO, rodas de liga de leve aro 20 NISMO e um spoiler traseiro de fibra de carbono especial. No interior, a versão Track Edition inclui acabamento na cor vermelha e preta exclusivo e com assentos inspirados em carros de competição.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/nissan-apresenta-o-gt-r-track-edition-1.1458287