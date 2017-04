A Ram segue sua nova filosofia de fabricar picapes com design cada vez mais customizado. A mais nova criação da fabricante acaba de ser apresentada. É a Ram 1500 Sublime Sport 2017, que chega ao mercado norte-americano em maio com uma cor de carroceria para lá de extravagante: verde limão.

A edição "cheguei" da picape será limitada a 3.000 unidades e traz rodas pretas de liga leve de 22 polegadas na versão 4x2 e 20 polegadas, na versão 4x4. Por dentro, a Ram 1500 Sublime Sport também traz detalhes na cor verde limão na costura dos bancos com a inscrição Sport.

O pacote também vai estar disponível para a versão cabine dupla dos modelos V8. O preço parte de US$ 45.740 (R$ 143 mil). A Ram 1500 Sport pode ser equipada com motor V6 Pentastar ou Hemi V8. A nova opção da picape estará no estande da Ram no Salão de Nova York, que começa no dia 14.

