Ficaram para trás os tempos em que o Ecosport reinava absoluto e solitário no mercado dos utilitários-esportivos. Mérito para a montadora do oval azul, que identificou uma lacuna de mercado e tratou logo de ocupá-la. Sem ninguém para incomodar, vendeu tanto que se transformou em um caso de sucesso. Mas como tudo na vida passa, o jipinho não demorou a ganhar concorrentes. Primeiro, a Renault, com Duster, depois, a Jeep, com Renegade e a Honda, com o HR-V. Assim, outros SUVs foram aparecendo, e, hoje, este é o segmento que mais cresce no mercado brasileiro. Estima-se que, até o fim do ano, as vendas desses modelos representem 20% da participação total de nosso mercado automotivo.



Para poder disputar em pé de igualdade com seus pares, a Chevrolet está trazendo do México o repaginado Tracker. Com mais conteúdo e nova motorização, o modelo é oferecido em três versões de acabamento com os mesmos motor e câmbio. A opção de entrada, LT, custa R$ 79.990; a intermediária, LTZ 1, R$ 89.990, e a topo de gama, LTZ 2, com airbags de cortina laterais, sai a R$ 92.990. Entre seus muitos concorrentes está o citado Jeep Renegade, um autêntico fora de estrada que inclui no preço a história de uma trajetória de aventuras da marca, que completou 76 anos neste mês.



Super Motor teve a oportunidade de avaliar, ao mesmo tempo, o Jeep Renegade Limited, versão abaixo da top de linha, com tração 4x2, e o recalibrado motor 1.8 flex, de 139 cv de potência. O modelo da FCA parte de R$ 98.990, mas pode chegar a R$ 116 mil com todos os opcionais.



Sem firulas, trazemos nesta matéria um breve ponto a ponto sobre dois modelos para que o leitor possa tirar suas próprias conclusões.



Chevrolet Tracker

Desempenho. O Chevrolet Tracker traz em sua versão 2017 muitas novidades, mas a motorização talvez seja a melhor de todas elas. O SUV utiliza o esperto motor 1.4 Ecotec flex, que já empurra o Cruze. Ele é turbo e oferece 153 cv de potência e 24,5 kgfm de torque máximo, disponível a 2.000 rpm. Em um casamento feliz com a transmissão automática de seis marchas e a possibilidade de trocas sequenciais na alavanca, o propulsor faz da tocada do Tracker uma das melhores entre seus rivais de mercado. E olha que são muitos!

Consumo. Não basta ser rápido. Nos tempos atuais, é preciso ser eficiente: consumir e poluir menos. E o Tracker não se fez de rogado em nossa avaliação. Na cidade, registrou média de 9 km/L, e sempre com o ar-condicionado ligado. Vale ressaltar que o modelo da Chevrolet recebeu nota A de consumo pelos testes do Inmetro (a melhor possível).

Custo-benefício. Vale a pena comprar o Tracker? Sim. É uma boa opção. Tem design diferenciado, bom acabamento, conforto e conjunto mecânico. Para quem deseja um SUV compacto e urbano, estará muito bem servido. Em relação ao concorrente da Jeep, o preço é menor. Enquanto o Renegade com pacote similar de equipamentos parte de R$ 98.990, o carro da Chevrolet custa de R$ 79.990 a R$ 92.990.

Segurança. O Chevrolet Tracker peca ao não oferecer os controles de estabilidade e de tração, itens em oferta em todos os rivais. Mas estão lá os freios com ABS e airbags dianteiros, ambos obrigatórios por lei. As bolsas infláveis laterais são vendidas como opcionais. Sistema Isofix de cadeirinha, faróis com projetor e leds diurnos, alerta de tráfego, monitor de pontos cegos nos retrovisores externos e faróis de neblina são itens de série.

Tecnologia. Mesmo repaginado, foram muitas as evoluções recebidas nesta nova geração do Tracker. Um salto em relação ao modelo anterior. Ele traz o serviço OnStar, chave presencial com partida por botão, central MyLink 2 com sistema Car Play e Android Auto. A versão avaliada, topo da gama, traz ainda teto solar elétrico, rodas de 18 polegadas e câmera de ré com alerta de movimentação traseira, entre outros equipamentos.

Conforto. Embora tenha recebido novos predicados, que o fazem uma ótima opção no segmento dos SUVs compactos, o tamanho da carroceria do Tracker segue o mesmo. Isso não quer dizer, necessariamente, que o modelo não seja um carro confortável. O banco dianteiro tem posição mais vertical e o assento traseiro ficou mais alto. O acabamento tem como destaque a ampla oferta de porta-objetos e revestimento em couro no painel e nas portas.



Jeep Renegade

Desempenho. O motor 1.8 flex E.torQ do Renegade, com 139 cv e 19 kgfm de torque, foi recalibrado no fim do ano passado, e agora, oferece respostas mais rápidas ao acelerador. A nova função Sport deu força extra ao carro. A pesada caixa do câmbio automático de seis marchas trabalha duro para deslocar o SUV de quase 1,5 t.

Custo-benefício. O Renegade 1.8 flex Limited parte de R$ 98.990, mas pode chegar a R$ 116 mil com todos os opcionais, entre eles o teto solar panorâmico. A pintura metálica custa R$ 1.421. O Renegade Limited pode sair mais em conta que um Honda HR-V ELX, porém mais caro, por exemplo, que Ecosport Titanium, Renault Captur ou Chevrolet Tracker LTZ.

Conforto. O espaço interno e o isolamento acústico são pontos fortes do Renegade. A versão Limited vem com direção elétrica, ar-condicionado digital, acendimento automático dos faróis, ajuste de altura e profundidade do banco do motorista, comandos do rádio no volante, retrovisor eletrocrômico e freio de estacionamento eletrônico, entre outros.

Consumo. O computador de bordo acusou média de 8 km/L (na cidade) abastecido com gasolina, com ar-condicionado sempre ligado, além do sistema start-stop acionado, que desliga o motor em paradas e religa ao soltar o pedal do freio. A Jeep afirma que o carro é capaz de fazer 9,5 km/L, com gasolina, em ciclo urbano.

Segurança. O Renegade Limited sai de fábrica com os obrigatórios freios ABS e airbags dianteiros. Tal como no Tracker, as bolsas infláveis extras são opcionais. Traz também controle eletrônico de estabilidade e de tração, fixação de cadeirinha com sistema Isofix, triplo apoio de cabeça e cinto de três pontos em todos os assentos traseiros, além de trava de segurança de abertura dos vidros e portas de trás.

Tecnologia. O Renegade é feito sob a plataforma Small Hard (pequena e rígida) exclusiva do modelo. A versão testada vem de série com GPS, câmera de ré, faróis de xenônio, sensores traseiros de estacionamento, central multimídia com tela touchscreen, comando por voz, bluetooth e USB, além de painel de instrumentos em tela TFT de sete polegadas.

