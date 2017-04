DE O TEMPO



Acabou o mistério! Depois de vários vídeos com teasers na internet, a Dodge tirou da jaula sua fera e mostrou Challenger SRT Demon, principal atração da fabricante para o Salão de Nova York, que será aberto ao público nesta sexta-feira.

Com um poderoso motor V8 6.2 litros HEMI Supercharged, de 852 cv e quase 100 kgfm de torque, a marca afirma ter criado o carro de produção mais rápido do mundo, sendo capaz de acelerar de 0 a 96 km/h em 2,3 segundos e de percorrer um quarto de milha (400 metros) em apenas 9,65 segundos.

Na prática, o novo "Demônio" da Dodge é um carro de arrancada com autorização para andar nas ruas. De acordo com a Dodge, a força G na aceleração do Demon pode chegar a 1.8 g,a maior de um carro de produção legalmente homologado para rodar nas ruas, segundo a montadora.

O Demon pesa 100 kg a menos que a versão SRT do Challenger e pode vir só com o banco do motorista. Há até um sistema de ar condicionado exclusivo para refrigerar o furioso V8 do muscle car, que vem equipado com rodas aro 18 e pneus exclusivos de arrancadas (315/40R Nitrto NT05R).

O Challenger SRT Demon começa a ser vendido no meio do ano nos Estados Unidos e no Canadá com produção limitada a 6.000 unidades. O preço não foi antecipado pela Dodge.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/dodge-revela-novo-esportivo-com-a-arrancada-mais-r%C3%A1pida-do-mundo-1.1459827