A empresa do bilionário inovador Elon Musk, que fabrica carros elétricos de luxo, foi colocada pela primeira vez como a montadora com o maior valor de mercado nos Estados Unidos, superando gigantes históricas da categoria, como a General Motors (GM) e a Ford.

Na verdade, é a primeira vez na era moderna que as fábricas automobilísticas mais valorizadas em Wall Street não são da cidade historicamente industrial de Detroit, mas do vanguardista e tecnológico Vale do Silício, na Califórnia.

As ações da Tesla cresceram 3,26% e atingiram o recorde de US$ 312,39 na segunda-feira. Seu valor de mercado atingiu US$ 50,8 bilhões, superando a GM em cerca de US$ 1 milhão.