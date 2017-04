DE O TEMPO



O novo C5 Aircross vai começar a ser vendido na China a partir de outubro. Além de ser o carro mais potente da história da Citroën, o utilitário-esportivo inaugura uma nova tecnologia de suspensão e amortecimento patenteada pela marca francesa, e que recebeu o nome de Progressive Hydraulic Cushions (almofadas progressivas hidráulicas). Segundo a Citroën, o novo sistema deixa o carro mais confortável e funciona em duas etapas: compressão e ricochete. No frigir dos ovos, um novo tipo de suspensão hidráulica.



O SUV traz a identidade visual de outros modelos da Citroën com filetes de LED na parte superior dos faróis. Tem 4,5 m de comprimento por 1,84 m de largura e uma distância entre-eixos de 2,73 m, o que garante um ótimo espaço interno.

Por dentro, o acabamento traz tons de marrom e preto e equipamentos hi-tech. O painel 100% digital é uma tela de TFT com 12,3 polegadas. A central multimídia também é uma tela de 8 polegadas. O ar-condicionado digital é acionado por botões sensíveis ao toque.

O C5 Aircross será vendido na China em três versões. Duas movidas a gasolina, com motor de 167 cv e 202 cv e câmbio automático de seis marchas, além de uma versão top de linha, com motor híbrido (gasolina + elétrico) de 304 cv de potência. Atuando sozinho, o motor elétrico é capaz de rodar até 60 km, segundo a marca.

O modelo apresentado como conceito em 2015 chega a Europa no fim de 2018. Por enquanto, não há qualquer previsão do C5 Aircross ser lançado no Brasil.

