DA AG BRASIL



A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública informou hoje (18) que a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil deu início a uma campanha de recall dos veículos Jeep Compass e Fiat Toro, ano/modelo 2016 a 2017 e motor 2.0 diesel. A medida foi motivada pelo não funcionamento do dispositivo de emergência, que permite o desligamento do motor com o veículo em movimento. Isso provoca risco de colisão e consequentes danos físicos e materiais ao condutor, a passageiros e terceiros. Ao todo, a campanha abrange 10.486 veículos.

De acordo com o Ministério da Justiça, a FCA alegou que "foi detectado que o dispositivo que permite o desligamento do motor quando a alavanca de câmbio estiver numa posição diferente de P (estacionamento) e a velocidade do veículo for superior a 8 km/h, não está habilitado". Desse modo, "em caso de tentativa de utilização, pelo condutor, do referido dispositivo, o seu não funcionamento conforme previsto no manual poderá aumentar o risco de colisão".

O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Mais informações podem ser obtidas por meio da Central de Serviços ao Cliente FIAT, para os donos de veículos Fiat Toro, pelo telefone 0800 707 1000 ou pela internet. Já os proprietários de veículos Jeep Compass devem entrar em contato com a Central de Serviços ao Cliente JEEP, pelo telefone 08000 703 7150, ou pela internet.

Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/fiat-convoca-recall-de-veiculos-toro-e-jepp-compass