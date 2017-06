DE O TEMPO



O câmbio automático caiu no gosto do consumidor brasileiro, tanto que se tornou item quase obrigatório em alguns segmentos, como o de SUVs. O JAC T5 foi um dos primeiros veículos chineses dessa categoria a dispensar o pedal de embreagem, em prol de uma transmissão do tipo CVT. Ela foi associada ao mesmo motor 1.5 16V que já equipava as versões manuais, capaz de gerar 125 cv de potência com gasolina e 127 cv com etanol, a 6.000 rpm, além de 15,5 kgfm de torque com o primeiro combustível e 15,7 kgfm com o segundo, a 4.000 rpm.



Assim como ocorre nos câmbios automáticos do tipo CVT adotados por outros fabricantes, o do JAC T5 conta com simulação de seis marchas e modo Sport. Porém, mesmo quando utiliza esses recursos, o motorista percebe que o sistema não vive um casamento muito harmonioso com o propulsor 1.5: as respostas ao acelerador têm um delay acentuado, o que faz com que o veículo apresente lentidão em arrancadas e retomadas de velocidade. Como o motor, apesar de potente para sua cilindrada, tem rendimento melhor nas altas rotações do que nas baixas, o SUV fica devendo agilidade, principalmente no trânsito urbano. Nessa situação, o consumo também não agradou: as aferições feitas pela reportagem registraram uma média de 7,8 km/L com gasolina na cidade.



Comportamento pacato



De qualquer modo, mesmo se entregasse desempenho melhor, o acerto dos demais componentes mecânicos do T5 instiga uma condução tranquila. A direção com assistência elétrica é leve, mas tem pouca progressividade, de modo que, em alta velocidade, ela fica devendo firmeza. Outra característica que merece correção é o raio de giro limitado, que obriga o motorista a fazer várias manobras em garagens e outros locais com limitação de espaço.



Já a suspensão, do tipo McPherson na dianteira e por barra de torção na traseira, tem acerto macio, o que faz com que o veículo absorva bem as irregularidades do piso, mas permite que a carroceria incline em curvas. Além do mais, para um SUV, seria conveniente que o conjunto tivesse maior curso: em quebra-molas, é possível ouvir os amortecedores “dando batente”. Já os freios, com discos nas quatro rodas, se mostraram eficientes.

Conteúdo de série da versão top de linha é amplo

O T5 tem espaço interno amplo, inclusive no banco de trás. Ali, outra vantagem é a presença de cintos de segurança de três pontos e encostos de cabeça para todos os ocupantes e de ganchos padrão Isofix para fixar cadeirinhas infantis. O porta-malas também tem bom tamanho, mas há de se destacar que a capacidade divulgada pelo fabricante, de 600 L, considera o volume total da base do compartimento até o forro do teto, quando o padrão adotado no Brasil (e por todos os concorrentes do SUV chinês) é até a tampa interna, na linha dos vidros, valor que não é informado pela JAC Motors.



O acabamento tem padrão semelhante ao de outros SUVs compactos de entrada. Todo o interior é revestido com plásticos comuns, sem emborrachamento, mas a montagem é boa; no veículo avaliado, a única falha notada foi um desnivelamento na parte central do painel.



O motorista conta com um painel ergonômico e com uma posição de dirigir confortável: a única ressalva fica para a ausência da regulagem telescópica da coluna de direção: a peça pode ser ajustada apenas em altura. A visibilidade, porém, deixa a desejar, pois as colunas A são avançadas e roubam parte do campo visual em cruzamentos, ao passo que as colunas C muito largas atrapalham na hora de dar marcha a ré.



A versão top de linha, avaliada, vem de série com bancos e volante revestidos em couro, central multimídia com mirror link, tela de oito polegadas e câmara de ré, ar-condicionado digital, vidros elétricos nas quatro portas, trava central e retrovisores elétricos, alarme, monitoramento de pressão dos pneus, sensores de estacionamento, faróis com regulagem elétrica de altura e acendimento automático, rodas de liga leve aro 16, luzes de neblina dianteiras e traseiras e controle de estabilidade.



Ficha técnica

Motor: Quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1,499 L.



Potência: 125 cv (gasolina) e 127 cv (etanol) a 6.000 rpm.



Torque: 15,5 kgfm (gasolina) e 15,7 kgfm (etanol) a 4.000 rpm.



Transmissão: Câmbio automático CVT; tração dianteira.

JAC Motors já teve participação maior

A JAC Motors, representada no Brasil pelo Grupo SHC, vem sofrendo quedas no mercado. Após somar 23,7 mil emplacamentos em 2011, quando chegou ao Brasil, as vendas da marca em 2016 foram de apenas 2.727 unidades. A rede autorizada também encolheu: em Minas, há apenas duas concessionárias, uma em Belo Horizonte e outra em Uberaba. Diante da crise econômica, a matriz, na China, desistiu de erguer uma fábrica em Camaçari (BA), que produziria 100 mil carros por ano. O projeto foi assumido pelo Grupo SHC, que o redimensionou para fornecer 20 mil veículos anualmente, mas isso resultou em um imbróglio junto à Receita Federal, que cobra incentivos fiscais concedidos para a construção da planta de maior capacidade. O caso é analisado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e as obras estão paradas.

