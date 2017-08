Da revista MOTORSHOW



O Volkswagen Tiguan é um caso raro no mercado automobilístico mundial. É um dos poucos modelos que são vendidos em duas gerações simultâneas mesmo em países desenvolvidos. E nos Estados Unidos, a marca alemã confirmou nesta semana que vai oferecer o carro de 2007, importado da Alemanha, junto do recém-lançado Tiguan de segunda geração, que vem do México.

Com preço inicial de US$ 21.995 (cerca de R$ 69.700) e rebatizado VW Tiguan Limited, o modelo de primeira geração ficará posicionado na linha abaixo do novo Tiguan, que custa a partir de US$ 25.345 (cerca de R$ 80.300) e tem dimensões mais generosas. Por esse motivo, ganhou uma lista de equipamentos mais espartana, com rodas de aço com calotas, bancos de tecido e rádio com Bluetooth. Rodas de liga leve, sistema multimídia e tração integral estão disponíveis só como opcional.

O conjunto motriz do Tiguan Limited é composto pelo motor 2.0 TSI de 200 cv e o câmbio automatizado DSG de seis marchas, mesmo conjunto que era oferecido até recentemente no carro vendido no Brasil. Atualmente, temos no mercado brasileiro apenas o Tiguan de primeira geração, oferecido com o motor 1.4 TSI de 150 cv.

Fonte http://motorshow.com.br/vw-tiguan-de-primeira-geracao-volta-a-ser-vendido-nos-eua/