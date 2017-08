DE O TEMPO



A nova geração do Toyota Yaris acaba de ser lançada na Tailândia. A fabricante japonesa não confirma, mas são cada vez mais fortes os rumores de que o sedã compacto será produzido no Brasil a partir de 2018.

O modelo viria para ficar entre o Etios sedã e o Corolla e concorrer com Fiat Argo sedã e o Volkswagen Virtus, que serão lançados no ano que vem no Brasil. O Yaris é feito sobre a plataforma TNGA da Toyota, a mesma do atual híbrido Prius e que deve ser estendida a próxima geração do Corolla, prevista para 2019.

No continente asiático, o Toyota Yaris usa um motor 1.2 de 82 cv com câmbio automático CVT. Por aqui, é mais provável que o modelo utilize o motor 1.5 16V do Etios, com 107 cv de potência. Ou então, o motor 1.8 do Corolla, de 144 cv. O carro pode receber sete airbags, sistema multimídia, ar-condicionado digital e chave presencial com partida por botão, entre outros itens.

Ao contrário do Etios, o Yaris traz um interior digamos, mais convencional, com o painel de instrumentos logo atrás do volante, e não centralizado no painel. O visual lembra, de longe, o do Toyota Corolla norte-americano, sobretudo na parte dianteira.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/toyota-lan%C3%A7a-novo-sed%C3%A3-que-deve-chegar-ao-brasil-em-2018-1.1509390