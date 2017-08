de o TEMPO



Desde que foi lançado em 2013, o Mercedes-Benz GLA sempre valorizou muito seu aspecto esportivo. A traseira caída, típica dos cupês, sempre ajudou a dar ao menor SUV da marca da estrela um jeito de quem é mais afeito a correr num bom asfalto do que a encarar trilhas esburacadas. Mas o estilo off-road anda em alta nos lançamentos automotivos em todo o mundo e fez o fabricante alemão rever seus conceitos em relação ao GLA. Tanto que, no face-lift que chega agora à versão “made in Brazil” do GLA, a proposta da Mercedes é justamente reforçar o caráter SUV do modelo.



Para atingir esse objetivo, detalhes estéticos foram modificados para dar um ar mais robusto ao modelo produzido na cidade paulista de Iracemápolis, que chega neste mês com sua cara nova às concessionárias Mercedes-Benz de todo o país. Segundo modelo mais vendido da Mercedes-Benz no Brasil – perde para o Classe C – e responsável por um terço das vendas da marca neste ano, o utilitário-esportivo GLA ganhou novos elementos de design interior e exterior, além de passar por uma atualização em sua configuração.



Agora, a família GLA é oferecida no Brasil em cinco versões: 200 Style, 200 Advance e 200 Enduro, todos com o já conhecido motor l,6 L de 156 cv; e, no topo da linha, a 250 Sport, que mantém o motor 2.0 L de 211 cv; além da versão de alta performance Mercedes-AMG GLA 45 4Matic, que é equipada com o motor quatro cilindros mais potente do mundo, que oferece nada menos que 381 cv, e câmbio AMG Speedshift DCT de sete velocidades.



Porte extra



Uma personalidade de SUV é, cada vez mais, uma razão de escolha importante para muitos compradores de veículos. Para reforçar essas características, a Mercedes-Benz optou por equipar as versões 1.6 e 2.0 do GLA com a suspensão Off-road Comfort, que preserva as qualidades de dirigibilidade do modelo, adequando-o às características das ruas e das estradas brasileiras – recebeu um aumento de 3 cm na altura livre do solo.

Além disso, para dar um visual mais “durão”, a Mercedes fez alterações sutis no modelo. Criou uma nova grade do radiador com a grande estrela de três pontas ao centro, onde se destacam as aberturas retangulares ao longo das duas barras horizontais – elementos trazidos do GLS, maior SUV do portfólio da marca. O novo para-choque dianteiro ganhou largas aberturas de ventilação e um aplique central na parte inferior para proteção do veículo.



Interior renovado



Por dentro, as novidades são novas cores e acabamento dos bancos para as versões com motorização 1.6, assim como painéis de controle cromados. Os controles das teclas para os ajustes dos bancos nas portas, disponíveis a partir da versão Advance, ganharam pequenos toques de estilo, e o compartimento porta-objetos do console central é circundado por uma moldura cromada.

Além disso, os anéis das aberturas de ventilação estão mais bem destacados. Como força não é nada sem controle, o novo GLA conta com vários sistemas de assistência: controle eletrônico de estabilidade, hold – que imobiliza o carro em paradas temporárias, como nos semáforos –, detector de sonolência (Attention Assist), assistência de partida em aclives (HSA), controle eletrônico de tração em cada uma das rodas (ETS) e pré-carregamento dos freios Priming. A partir da versão Advance, o carro traz ainda assistente ativo de estacionamento, que posiciona o carro na vaga sem a necessidade de mexer no volante, controlando apenas o acelerador e os freios.



Preços



Os valores do novo GLA começam em R$ 158,9 mil na versão 200 Style, passam por R$ 175,9 mil na 200 Advance, chegam aos R$ 203,9 mil na configuração 200 Enduro e atingem os R$ 232,9 mil na versão 250 Sport. Já a poderosa Mercedes-AMG GLA 45 4Matic é oferecida por R$ 359,9 mil.

Novas lanternas ganham tecnologia derivada do Classe E

A partir da versão Advance, os faróis LED High Performance, caracterizados por uma temperatura de cor similar à da luz do dia, que reduz a fadiga visual, substituem os anteriores bi-xenônio como equipamento de série.



Na traseira, o para-choque conta com vincos mais fundos e é arrematado na parte de baixo por um protetor destacado. O conjunto posterior ganhou também grandes lanternas, agora com tecnologia Stardust derivada do Classe E. Seu design mais reto e a união por uma barra horizontal aumentam a percepção de largura do veículo. As luzes de freio e os piscas são controlados em três intensidades: brilho total durante o dia, um nível intermediário para rodar durante a noite e um nível mais baixo para paradas à noite, para não incomodar outros usuários da via. Com essa função multinível, o GLA proporciona automaticamente o grau correto de brilho para todas as condições de iluminação e clima em todas as situações de tráfego.



O controle das luzes é especialmente agradável para os outros motoristas nas paradas em semáforos ou em situações de engarrafamento, onde eles irão ter à frente luzes de freio e sinalização direcional não ofuscantes.

Performance na pista convence

O GLA é daqueles carros que não cansam. O test drive de apresentação do modelo à imprensa brasileira, num trajeto entre a capital paulista e o litoral, teve mais de 300 km e levou mais de seis horas para ser concluído. A versão avaliada foi a intermediária 200 Advance, tradicionalmente a mais vendida do modelo, num vistoso tom de vermelho.



Mecanicamente, o GLA continua o mesmo. No modelo avaliado, o motor turbo 1.6 L com injeção direta de combustível e 156 cv, combinado à transmissão automática 7G-DCT com dupla embreagem e possibilidade de acionamento manual das marchas por meio de padlle shifts atrás do volante, oferece uma boa entrega de torque em baixas rotações e dá ao GLA um comportamento dinâmico bastante consistente. O conjunto instiga a dirigir de forma bastante esportiva e transmite percepção de extrema confiabilidade. O bom equilíbrio da suspensão, bem-assessorada por diversos dispositivos eletrônicos, ajuda a tornar qualquer passeio ainda mais interessante e divertido.



No caótico trânsito urbano paulistano, o GLA faz valer seu lado “sala de estar” e esbanja conforto. Já nas estradas rumo ao litoral paulista, nos raros trechos onde os quase onipresentes radares de velocidade permitem pressionar o pedal da direita com maior vigor, dá para perceber que o torque e a potência do GLA são mais do que suficientes para mover o carro com leveza e agilidade sem estressar o motorista. Para ressaltar o lado SUV do GLA, a Mercedes incluiu um pequeno trecho de trilha leve que o utilitário esportivo atravessou de forma ligeira, sem vacilos.



Ficha técnica

Motor. 1.6 16V flex e turbo



Potência. 156 cv a 5.300 rpm



Torque. 25,5 kgfm entre 1.200 rpm e 4.000 rpm



Câmbio. Automático de sete marchas e com sistema de dupla embreagem



Tamanho. 4,42 m de comprimento, 2,02 m de largura, 1,52 m de altura e 2,70 m de distância entre-eixos



Porta-malas. 421 L



Tanque. 50 L



Suspensão. Eixo dianteiro McPherson e suspensão traseira com braços múltiplos. Controle eletrônico de estabilidade



Pneus. 235/50 aro 18



Freios. Discos ventilados na frente e discos sólidos atrás

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/para-refor%C3%A7ar-a-identidade-visual-de-suv-1.1509078