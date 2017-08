de o TEMPO



Depois de 25 anos de história, o Dodge Viper, um dos mais icônicos carros superesportivos do mundo, acaba de ser aposentado. E de forma compulsória. Com o fechamento previsto da fábrica da Fiat Chrysler em Detroit, nos Estados Unidos, o modelo deixou de ser produzido na última quarta-feira.

O último Viper fabricado foi registrado no Instagram do chefe de estilo da FCA, Ralph Gilles. "A quinta geração teve um ótimo ciclo de cinco anos e a plataforma do Viper, que não mudou tanto com o tempo, teve um grande ciclo de 25 anos", postou o executivo.

Lançado em 1992, o Dodge Viper chegou ao mercado como uma versão moderna do clássico Shelby Cobra dos anos 60. Não à toa leva o nome de víbora e ostenta o logo da serpente como símbolo.

Ao longo de suas cinco gerações, o supercarro da Chrysler não abriu mão do motor V10 aspirado, 8.0 litros na primeira geração e 8.4 litros desde a segunda versão. Com 653 cv de potência e 83 kgfm de torque, o Viper se tornou o superesportivo, sem turbocompressor, com maior torque da história.

Além das vendas em baixa no mercado norte-americano, a impossibilidade da aplicação de airbags de cortina no superesportivo, que passarão ser exigidos por lei nos Estados Unidos, contribuiu para o adeus do veterano e inesquecível Viper.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/fiat-chrysler-encerra-produ%C3%A7%C3%A3o-do-dodge-viper-1.1510352