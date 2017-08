de o TEMPO



A italiana Ferrari revelou nesta quarta-feira (23) o conversível Portofino, novo modelo de entrada da marca que chega para substituir a California T. A estreia mundial do carro está prevista para o Salão de Frankfurt, na Alemanha, no início de setembro.

Equipado com motor V8 3.8 litros, de 600 cv, e 77,5 kgfm deo torque, o Portofino acelera de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 320 km/h, segundo a Ferrari.

Com teto rígido removível e espaço para quatro ocupantes, o novo modelo da marca italiana se destaca também pelo seu interior tecnológico, com sistema multimídia com tela de 10,2 polegadas sensível ao toque e ar-condicionado digital totalmente recalibrado para funcionar bem com ou sem o teto. Destaque também para o novo volante e os bancos, que foram redesenhados.

O nome do carro vem da cidade de Portofino, na costa da Itália, perto de Gênova, um conhecido destino turístico da região. Hoje, no Brasil, a Ferrari California T é o modelo da marca mais barato à venda, parte de R$ 1,9 milhão.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/ferrari-antecipa-seu-novo-modelo-de-entrada-1.1511948