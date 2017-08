da revista motorshow



A Volkswagen apresentou nesta quarta-feira (23) a versão de produção do T-Roc, novo SUV/crossover da marca que chega para ficar posicionado na linha abaixo do Tiguan.

Construído sobre a base modular MQB, a mesma empregada no Tiguan de segunda geração, o T-Roc definitivo segue basicamente as linhas do conceito revelado no Salão de Genebra (Suíça) de 2014. O crossover tem 4,23 metros de comprimento, 1,82 m de largura e 1,57 m de altura. Para efeito de comparação, o Jeep Renegade tem os mesmos 4,23 m de comprimento, porém é mais alto (1,67 m) e estreito (1,80 m). O porta-malas do T-Roc tem capacidade de 445 litros.

A gama de motores do modelo inclui três motores a gasolina (1.0 TSI de 115 cv, 1.5 TSI Evo de 150 cv e 2.0 TSI de 200 cv) e três a diesel (1.6 TDI de 115 cv, 2.0 TDI de 150 cv e 200 cv). A transmissão é manual de seis marchas com tração nas rodas dianteiras. Mas o T-Roc com o motor 2.0 TSI e o 2.0 TDI de 200 cv são oferecidos apenas com o câmbio automatizado DSG de sete marchas e dupla embreagem e a tração integral.

Desde a configuração de entrada, o T-Roc virá equipado com os sistemas de frenagem automática de emergência e o assistente de manutenção em faixa. Ar-condicionado, sistema multimídia e lanternas de LED também fazem parte do pacote padrão do modelo. O cliente terá a sua disposição ainda dois pacotes de personalização para o acabamento interno e uma lista de opcionais com direito a tampa do porta-malas com abertura motorizada.

As vendas do modelo começam em novembro na Europa e a produção do carro na China também já está confirmada. Mas o T-Roc ainda é dúvida para o Brasil. Por aqui, teremos inicialmente um utilitário baseado no conceito T-Cr

Fonte http://motorshow.com.br/suv-do-golf-volkswagen-t-roc-e-apresentado-oficialmente/