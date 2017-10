de O TEMPO



A Toyota apresentou nesta quarta-feira (18) a linha 2018 da Hilux e do SW4. Uma das novidades é a nova série especial da picape, a Challenge.

Baseada na versão SR diesel, a Hilux Challenge custa R$ 161.990 e tem apelo visual esportivo.

Por fora, além máscara negra nos fárois, a versão traz rodas de liga leve na cor preta aro 17, lanternas escurecidas e adesivos nas laterais e na traseira.

Completam os adereços estéticos: santantônio, estribos, além da pintura preta em protetores dos para-choques, grade frontal, retrovisores e maçanetas.

Na cabine, a Hilux Challenge traz bancos com costuras vermelhas. O mesmo tipo de acabamento está presente nas forrações das portas e no volante, além de frisos vermelhos e apliques em preto brilhante no painel.

Entre os itens de série, destaque para o ar-condicionado digital, câmera de ré e a central multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque.

A versão não traz airbags laterais e controle de tração e estabilidade, equipamentos presente somente a partir da Hilux SRV.

O motor é o mesmo das outras opções a diesel da picape, um 2.8 litros 16V, quatro cilindros, turbo com intercooler e injeção direta de combustível.

Ele desenvolve até 177 cv e 45,8 kgfm de torque máximo. O câmbio é automático sequencial de seis marchas com tração 4x4.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/hilux-ganha-s%C3%A9rie-especial-com-apelo-esportivo-1.1532953