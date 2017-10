Por enquanto, a BMW confirmou 3 motorizações para o X2. Uma delas é o já conhecido 2.0 de 192 cavalos a gasolina. As outras duas opções são de propulsores diesel, ambos de 2 litros, mas com potência variando entre 190 cv e 231 cv.

O modelo de produção manteve algumas características. Caso do emblema da BMW na coluna C e das formas gerais do para-choque frontal e da grade.

Nas medidas, o X2 é pouco maior do que um Honda HR-V (4,30 metros). São 4,36 m de comprimento, 2,67 m de entre-eixos e 1,82 m de largura. No porta-malas vão 470 litros.