Depois de lançar a segunda geração do Q5 no país, em agosto, a Audi pretende dar mais visibilidade ao modelo. Por enquanto, são 57 unidades mensais emplacadas em seus três primeiros meses de venda. Mas a intenção é melhorar esses números – que já não são nada ruins para um SUV médio-grande de luxo. Para isso, se apoia no vigor e na tecnologia embarcada.



O novo Q5 cresceu sutilmente em relação à geração anterior. São 34 mm a mais no comprimento, 4 mm a mais na altura e 12 mm a mais no entre-eixos, totalizando 4,66 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,66 m de altura e distância entre-eixos de 2,82 m – só a largura diminuiu, em 5 mm.



A lista de itens de série da configuração top de linha Ambition contempla sistema de climatização de três zonas, volante multifuncional, porta-malas com abertura e fechamento elétricos, teto solar panorâmico Open Sky, chave presencial, assistente de estacionamento, luzes internas customizáveis, sensor de luz e chuva, faróis Full LED, lanternas de LEDs com indicação dinâmica e assistente de farol alto.



Também de série é o painel de instrumentos em tela de LCD colorida, chamado pela Audi de “virtual cockpit”. O equipamento, adotado em todos os últimos lançamentos da marca, tem monitor de alta resolução com 12,3 polegadas e é personalizável, mostrando as informações que o condutor deseja em diferentes posições.

A central multimídia tem tela de 8,3 polegadas, da linha MMI plus, com um botão rotativo com touch pad integrado, que reconhece letras escritas à mão e alguns gestos, como o de dar zoom. O aparelho conta com controle de voz que reconhece aspectos usados na linguagem coloquial e se conecta à internet.



Entre os pacotes opcionais, o que mais impressiona é o que traz o Traffic Jam Assist, ou assistente para engarrafamentos. Ele é capaz de assumir a direção em trânsito congestionado com velocidades de até 65 km/h. Já o Active Lane Assist ajuda a manter o carro em sua faixa. Alertas avisam o motorista quando a distância para outro veículo ultrapassa os limites para que a troca de faixa seja feita com segurança. Há ainda assistente de tráfego reverso e pre sense traseiro, entre outras tecnologias.

Tração integral e motor de 252 cv dão ânimo

O Audi Q5 Ambition Ambition do recebe o mesmo 2.0 de 252 cv presente em todas as outras configurações do modelo. O motor trabalha em excelente sintonia com o câmbio S tronic de sete velocidades com dupla embreagem e paddle shifts no volante. As trocas são extremamente rápidas, e o carro mostra-se vigoroso já desde a arrancada. Isso porque o bom torque de 37,7 kgfm fica disponível já em 1.600 rpm, garantindo arrancadas, retomadas e ultrapassagens sem esforço.

A sensação que se tem é a de estar a bordo de um sedã esportivo, tamanha a segurança que transmite. Sua vocação familiar e aventureira é inquestionável, mas é difícil não classificá-lo como, de fato, um utilitário-esportivo. Fica até difícil lembrar que se trata de um veículo com praticamente 1.800 kg.



Há diferentes modos de condução, mas o mais instigante é sem dúvida o dynamics, que torna as respostas ainda mais rápidas e eleva o giro do motor antes das trocas de marcha. Nos caminhos de terra, o SUV garante conforto na cabine, mesmo em solos bem irregulares. Fora deles, quando não há a necessidade de tracionar a força para as quatro rodas, o SUV médio adota a tração dianteira.

Espaço e luxo a bordo, mas falta interatividade

O Audi Q5 Ambition traz painéis revestidos com primor e materiais de qualidade. O interior pode ser preto ou cinza, e as portas possuem uma faixa cromada texturizada e materiais emborrachados. Há revestimentos em couro e, de maneira geral, o impacto é positivo. O espaço para pernas e cabeças de todos os ocupantes é generoso, e três adultos conseguem viajar atrás sem apertos. Os bancos parecem abraçar motorista e passageiro, além de disporem de ajustes elétricos.



O porta-malas acomoda entre 550 e 610 L, e é possível ajustar o ângulo de encosto do banco traseiro. Além disso, há boa quantidade de porta-objetos em seu habitáculo. São tantos predicados que contrapõem demais a falta de uma tela sensível ao toque na central MMI. Além de pouco prático, seu funcionamento desconcentra o motorista e dá ao Q5 Ambition, um SUV tão tecnológico, certo ar ultrapassado.



Ficha técnica

Motor. A gasolina, dianteiro, longitudinal, 1,984 L, com quatro cilindros em linha, 16 válvulas, turbocompressor e duplo sistema de injeção, direta e multiponto.



Potência. 252 cv entre 5.000 e 6.000 mil rpm.



Torque. 37,7 kgfm entre 1.600 e 4.500 rpm.



Transmissão. Câmbio automatizado de dupla embreagem e sete velocidades, com tração integral.



Peso. 1.795 kg.



Tanque de combustível. 70 L.

