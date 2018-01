de o TEMPO



A Jeep divulgou nesta quarta-feira (20) as primeiras imagens do novo Jeep Cherokee. O modelo será apresentado oficialmente no Salão de Detroit, nos EUA, em janeiro.

A principal mudança no visual é a volta do conjunto de faróis únicos no lugar do visual duplo do modelo anterior, que trazia luzes diurnas de LED na parte de cima e os faróis principais logo abaixo. A grade frontal também ganhou um visual mais discreto.

No geral, o visual do Cherokee agora se aproxima do irmão, o utlitário-esportivo Compass, sucesso absoluto de vendas no Brasil. O modelo também passa a ter novas rodas de liga leve.

Na traseira, a placa agora vai grudada na tampa do porta-malas. As lanternas possuem nova disposição das luzes, mas seguem em posição elevada.

Por dentro, o console central teve seu desenho atualizado, mas não teve grandes mudanças. A Jeep não divulgou preços e lista de equipamentos de série. O novo Cherokee deve desembarcar no Brasil no segundo semestre de 2018.

O carro é equipado com motor 3.2 V6 , de 271 cv, e câmbio automático de nove marchas e conta com sistema de tração integral nas quatro rodas.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/jeep-divulga-imagens-do-novo-cherokee-1.1555454