As patentes das versões hatch e sedã do Toyota Yaris acabam de aparecer nesta terça-feira (8) nos registros do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Ao que tudo indica, as duas variantes do modelo devem ser lançadas em junho, mas até então, a Toyota confirmou apenas o lançamento do Yaris hatch no país. As imagens divulgadas na revista do INPI reforçam que o Yaris nacional será praticamente idêntico ao vendido na Tailândia e na Índia.

A produção do futuro rival dos Fiat Argo e Cronos e dos Volkswagen Polo e Virtus, já começou nas fábricas em Sorocaba e Porto Feliz, no interior de São Paulo. Além disso, um hotsite está no ar para cadastro de interessados no modelo. O Yaris sedã chegará para ficar logo abaixo do Corolla na linha da Toyota e acima do Etios.

O modelo deve ser equipado com o mesmo motor 1.5 do Etios sedã, só que com o câmbio CVT do Corolla. Na versão top de linha, especula-se que o Yaris sedã recebe o mesmo motor 1.8 do Corolla. Já as versões manuais devem usar a transmissão de seis marchas do Etios hatch.

O Yaris terá controle de estabilidade e de tração de série, item que o Etios adotou em praticamente todas as versões na linha 2019. Na Ásia, o sedã da Toyota sai de fábrica com sete airbags. Aqui, o Yaris deve vir com esse item só na versão mais cara, que também devem ter ar-condicionado digital e central multimídia com tela touch de sete polegadas.

