de O TEMPO



Com sede em Rousset, no sul da França, a startup Nawa Technologies, criada em 2013, acaba de desenvolver uma nova geração de baterias que podem ser recarregadas em segundos e por até um milhão de vezes sem perda de desempenho.

Mais eficientes e potentes do que as conhecidas baterias de íons de lítio, as novas baterias ultrarrápidas de carbono criadas pela empresa francesa prometem ser também mais seguras e ecológicas para fabricação.

Com base no princípio do ultracapacitor, as baterias da Nawa são feitas com eletrodos de nanotubos de carbono alinhados verticalmente com um novo tipo de revestimento que oferece uma densidade de energia cinco vezes maior que o das baterias comuns de íon-lítio.

Por ser a base de carbono, o novo tipo de bateria também não sofre com os problemas térmicos que prejudicam a autonomia das baterias convencionais de hoje em dia. Sob altas temperaturas, elas perdem energia de forma bem rápida.

“O mundo está se tornando cada vez mais eletrificado e vemos vários mercados abertos para a Nawa. Pegue um carro elétrico ou híbrido, por exemplo.

A nossa tecnologia será capaz de acelerar o tempo de recarga do veículo, além de diminuir o número de células de íons de lítio necessárias o que vai reduzir drasticamente o peso do carro e aumentar seu desempenho e a autonomia também", conclui Pascal Boulanger, diretor-executivo da Nawa Technologies.

Fonte https://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/novo-tipo-de-bateria-pode-revolucionar-o-mercado-dos-carros-el%C3%A9tricos-1.1609336