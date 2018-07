de O TEMPO



A Chevrolet apresentou a linha 2019 do Spin. O modelo chega ao mercado com novo design, além de espaço interno extra, graças à outra novidade, que é a segunda fileira de bancos corrediça.

O modelo chega às concessionárias em quatro opções de acabamento (LS, LT, LTZ e Activ) divididas em sete configurações, sendo duas inéditas: uma nova versão com câmbio automático e outra aventureira com opção de sete lugares. O conjunto mecânico do crossover segue inalterado. A minivan da Chevrolet tem motor 1.8 flex de até 111 cv e 17,7 kgfm de torque e pode vir equipada com câmbio manual ou automático de seis marchas. Os preços variam de R$ 63.990 a R$ 83.490.

Um dos modelos preferidos dos taxistas, o Spin 2019 ganhou um visual mais esportivo e harmônico em relação a outros modelos da marca. O capô agora é mais inclinado, privilegiando também a aerodinâmica. Os faróis ficaram mais afilados e com opção de luz de condução diurna em LED, o que ajuda a criar um aspecto tecnológico em harmonia com os novos para-choques. A nova grade frontal ativa completa o novo design.

A traseira do Spin também foi totalmente remodelada. O carro agora traz um aerofólio esculpido na parte superior da tampa. As lanternas agora são mais alongadas e bipartidas, como na maioria dos SUVs.

Sobre trilhos

O novo Spin vem com a segunda fileira de bancos corrediça. Por ser montada sobre trilhos, a peça pode ser movimentada 5 cm para frente ou 6 cm para trás, no intuito de redistribuir melhor os espaços conforme a necessidade do usuário. O encosto também é ajustável em inclinação. Além disso, a parte traseira do encosto dos bancos do motorista e do carona foi redesenhada para ampliar em mais 2,6 cm o vão até a segunda fileira de assentos.

Outra novidade é a opção da terceira fileira de bancos para a versão aventureira do Spin, denominada Activ7. Os dois assentos extras podem ser rebatidos para ampliar o volume de carga. Nas configurações de cinco lugares, o porta-malas de 710 L pode chegar 756 L com a segunda fileira de bancos toda avançada.

Interior ganha acabamento mais refinado

Por dentro, o Spin também mudou para melhor com uso de materiais mais nobres e um acabamento mais refinado em geral. O maior incremento está na versão LTZ, que passa a adotar bancos com costura pespontada, acompanhando o mesmo estilo aplicado no acabamento do volante.

O painel de instrumentos do crossover também evoluiu e agora é o mesmo do Chevrolet Tracker, com a opção de um novo computador de bordo mais completo com dados como consumo instantâneo e autonomia, por exemplo.

A minivan vem equipada com ar-condicionado, direção elétrica, além de travas e vidros elétricos com comando por controle remoto na chave. Retrovisores elétricos e sensor de estacionamento agora também são de série desde a versão de entrada, que ganhou uma inédita opção com automática.

Fonte https://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/mudan%C3%A7a-radical-e-para-melhor-do-spin-1.1998811