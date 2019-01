da REVISTA MOTORSHOW



A Ford revelou no Salão de Detroit (EUA) o novo Mustang Shelby GT500, modelo que chega ao mercado americano no início do 2º semestre para ser o carro de produção em série mais potente já produzido pela marca do oval azul.

O coração do Shelby GT 500 é um motor 5.2 V8 todo em alumínio. Montado artesanalmente, o propulsor traz um compressor volumétrico e é capaz de desenvolver mais de 700 cv.

Combinado a um câmbio automatizado de sete marchas e dupla embreagem, é capaz de percorrer o quarto de milha (cerca de 400 m) em cerca de 11 segundos.

Chama a atenção no GT500 a grade frontal dupla (que proporcionou um ganhou de 50% no fluxo de ar, na comparação com o GT350) e um kit aerodinâmico exclusivo.

Quem quiser um visual ainda mais esportivo para o Mustang poderá encomendar peças em fibra de carbono, em um pacote que inclui rodas de 20 polegadas e asa traseira ajustável

Na comparação com o Mustang GT “comum” o Shelby GT500 traz um novo sistema de direção elétrica e a suspensão com novas molas mais leves e amortecedores adaptativos de nova geração, desenvolvidos pela Ford Performance.

