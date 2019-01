da REVISTA MOTORSHOW



Computados os números do mercado automotivo brasileiro em 2018, o médio Jeep Compass seguiu como SUV mais vendido, mas o que causou grande alarde foi a conquista da liderança dos SUVs compactos pelo Hyundai Creta, que ultrapassou o tricampeão Honda HR-V (2015-2017) aos 45 do segundo tempo.

Não que fosse uma proeza improvável – MOTOR SHOW a previu ainda durante o lançamento do modelo, em dezembro de 2016 (leia aqui) . Demorou um ano, mas aconteceu. Um fato que passou despercebido, porém, foi o enorme sucesso da Renault entre os SUVs compactos.

A marca francesa usou a estratégia de dividir para conquistar: com dois modelos mecânica e estruturalmente idênticos, porém diferentes no visual e no público alvo, a Renault foi a verdadeira líder de vendas de SUVs compactos. Somadas, as vendas de Renault Duster e Renault Captur superaram tanto as do Hyundai Creta quanto as do Honda HR-V.Enquanto o Hyundai Creta teve 48.976 unidades emplacadas ao longo do ano passado (9,56% das vendas totais de SUVs), do Honda HR-V foram registradas 47.959 unidades (9,36%).

Uma diferença mínima, de pouco mais de mil carros. Atrás deles, “colados” em terceiro e quarto lugares, ficaram Nissan Kicks e Jeep Renegade, nossa Compra do Ano, com 46.812 e 46.344 emplacamentos, respectivamente (9,14% e 9,05% do total, de novo diferenças mínimas).

Fonte https://motorshow.com.br/blog-sobre-rodas-nem-honda-nem-hyundai-a-lider-de-suvs-compactos-em-2018-foi-a-renault/