A Renault iniciou na última quarta-feira (3) um projeto de compartilhamento de carros para os funcionários da empresa no Brasil.

É possível reservar um automóvel da frota da montadora 24h por dia e em qualquer dia da semana.

Basta entrar no aplicativo Renault Mobility, escolher o veículo desejado, selecionar a data de utilização e confirmar.

No primeiro acesso ao aplicativo é necessário realizar um cadastro para confirmar as informações do usuário.

A chave fica no interior do veículo e o usuário consegue destravar a porta direto pelo aplicativo.

Os carros estão disponíveis na fábrica de São José dos Pinhais (PR).

